Уговоры закончились - уже скоро жителей Риги обяжут сортировать отходы

С 1 марта 2027 года в Риге планируется ввести обязательную сортировку бумажных, пластмассовых и металлических отходов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Изменения предусмотрены проектом обязательных правил "Об обращении с бытовыми отходами на административной территории города Риги", переданным на общественное обсуждение. С этого момента сортировка указанных видов отходов станет обязательной для всех жителей и организаций.