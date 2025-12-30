Убийство собак под Бауской: обвинения предъявлены сотрудникам муниципальной полиции

Кроме того, против двух лиц начат уголовный процесс по части первой статьи 319 уголовного закона за невыполнение обязанностей государственного должностного лица, а именно, если государственное должностное лицо умышленно или по халатности не совершает действий, которые оно по закону или возложенному на него поручению должно совершить, и если этим причинен существенный вред. Оба должностных лица допустили неисполнение служебных обязанностей, состоявшее в предотвращении совершения преступления. Такие действия наказываются лишением свободы на срок до трех лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественной работой, или штрафом.