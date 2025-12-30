Убийство собак под Бауской: обвинения предъявлены сотрудникам муниципальной полиции
Полиция завершила расследование дела об убийстве трех собак в Брунавской волости и передала материалы в прокуратуру. Обвинения предъявлены трем сотрудникам муниципальной полиции и еще одному лицу, причастному к инциденту.
Полиция начала уголовный процесс, квалифицированный по части второй статьи 230 уголовного закона за жестокое обращение с животными, в результате чего они погибли. В ходе расследования в связи с произошедшим были назначены экспертизы, в том числе для установления причин смерти животных, проведена работа с причастными лицами, а также ряд оперативных и иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Госполиция получила результаты экспертиз, причины смерти всех животных установлены, а также следствие собрало достаточно доказательств, чтобы 30 декабря направить дело в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении четырех подозреваемых. Трое из них на момент происшествия являлись должностными лицами муниципальной полиции Баускского края. В полиции агентству LETA не уточнили, является ли четвертый обвиняемый охотником, причастным к инциденту.
Одному из причастных лиц инкриминируется преступное деяние по части второй статьи 230 уголовного закона - жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы либо надзора пробации с лишением права содержать животных определенных или всех видов на срок до пяти лет.
Кроме того, против двух лиц начат уголовный процесс по части первой статьи 319 уголовного закона за невыполнение обязанностей государственного должностного лица, а именно, если государственное должностное лицо умышленно или по халатности не совершает действий, которые оно по закону или возложенному на него поручению должно совершить, и если этим причинен существенный вред. Оба должностных лица допустили неисполнение служебных обязанностей, состоявшее в предотвращении совершения преступления. Такие действия наказываются лишением свободы на срок до трех лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественной работой, или штрафом.
Еще одному лицу инкриминируется преступное деяние согласно части первой статьи 317 уголовного закона - совершенные государственным должностным лицом умышленные действия, явно превышающие пределы прав и полномочий, предоставленных государственному должностному лицу законом или возложенной задачей, если эти действия причинили существенный вред. Должностное лицо отдало устное распоряжение, в результате которого было совершено преступное деяние. Такие действия наказываются лишением свободы на срок до трех лет, кратковременным лишением свободы, надзором пробации, общественной работой или штрафом.
Как сообщалось, 10 октября этого года полиция Бауского самоуправления получила вызов в связи с тремя агрессивно настроенными бродячими собаками, которые в частной собственности в Брунавской волости Бауского края угрожали хозяйке. Дежурная часть муниципальной полиции связалась со службой по отлову животных, однако представитель охотничьего коллектива приехал раньше ловцов животных и застрелил собак.