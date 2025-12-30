В Domina и Akropole Alfa убрали "елки" из пустых бутылок: торговые центры отчитались после реакции PTAC

Руководитель отдела маркетинга Domina Shopping Кристана Карклиня рассказала, что получено письмо Центра защиты прав потребителей (PTAC) с подробным разъяснением ситуации и позицией учреждения о возможных нарушениях Закона об обороте алкогольных напитков. По ее словам, нарушения в данном случае были выявлены не только в Domina Shopping, но и в других торговых центрах.