В Domina и Akropole Alfa убрали "елки" из пустых бутылок: торговые центры отчитались после реакции PTAC
Скандальные «рождественские елки» из пустых бутылок алкоголя в рижских торговых центрах убраны: Domina Shopping и Akropole Alfa сообщили, что инсталляции демонтированы после реакции PTAC.
Руководитель отдела маркетинга Domina Shopping Кристана Карклиня рассказала, что получено письмо Центра защиты прав потребителей (PTAC) с подробным разъяснением ситуации и позицией учреждения о возможных нарушениях Закона об обороте алкогольных напитков. По ее словам, нарушения в данном случае были выявлены не только в Domina Shopping, но и в других торговых центрах.
Карклиня подчеркнула, что за размещение конкретной декорации и других рекламных экспозиций в помещениях торгового центра отвечает партнер — рекламное агентство, тогда как Domina Shopping в этой ситуации выступает как площадка для рекламы, а не как размещающий или заказчик.
Она также отметила, что 29 декабря рекламное агентство демонтировало декорацию. Это было решение партнера, а Domina Shopping его поддержал, руководствуясь принципом профилактических действий и тесного сотрудничества с надзорными учреждениями.
Карклиня добавила, что регулирование сравнительно новое и принято в августе этого года, поэтому адаптация к новым требованиям может занять время у всех участников рынка. Она выразила надежду, что эта конкретная ситуация, учитывая оперативный демонтаж объекта, полностью решена и может считаться исчерпанной.
Администрация торгового центра Akropole Alfa, в свою очередь, сообщила, что 23 декабря указанная «промо-елка» была убрана в помещениях арендатора SIA Rimi Latvia. Эти помещения сдаются в аренду Rimi Latvia, и именно компания несет ответственность за размещение рекламных материалов в своих арендованных площадях.
Руководитель отдела общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите отметила, что Rimi строго соблюдает требования закона в сфере рекламы и оборота алкогольных напитков. В данном случае компания, установившая инсталляцию, является субарендатором помещений Rimi.
По ее словам, Rimi Latvia обсудила ситуацию с руководством этого предприятия и рекомендации PTAC. После обсуждения инсталляция была демонтирована.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что PTAC нашел в торговых центрах "елки" из бутылок с алкоголем и увидел в этом нарушение закона.