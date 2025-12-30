31 декабря Домская площадь станет танцполом: план встречи Нового года на ярмарке

Первая рождественская ярмарка в сердце Старой Риги прошла в 2000 году и быстро стала любимой праздничной традицией и для рижан, и для гостей города. Со временем она превратилась в настоящего «вестника праздничного настроения», объединяя ароматные угощения, ремесленные изделия и мерцание елочных украшений в огнях гирлянд. Рождественскую ярмарку в Старой Риге уже 25 лет организует предприниматель Андрис Крейслерс вместе со своей командой.