31 декабря Домская площадь станет танцполом: план встречи Нового года на ярмарке
Рождественская ярмарка в Старой Риге уже 25-й год подряд на Домской площади создает настоящую зимнюю и праздничную сказку. До 4 января все желающие могут посмотреть и купить изделия латвийских домашних производителей и ремесленников, а также попробовать разные блюда и напитки у более чем 80 торговцев. 31 декабря на ярмарке запланирована специальная культурная программа.
Программа
30 декабря (вторник) с 20:00 до 22:00 — танцевальная разминка под DJ Martin Alex.
31 декабря (канун Нового года) с 18:00 — атмосферу и танцы обеспечит DJ Artis Volfs. В 21:00 на сцену рождественской ярмарки в Старой Риге выйдет группа Focus 5. Встретить Новый год на Домской площади можно будет под энергичный сет DJ Томса Гревиньша.
Время работы рождественской ярмарки в Старой Риге
- 30 декабря: 11:00–21:00 (горячие напитки — до 22:00)
- 31 декабря: 10:00–02:00 (ремесленники — до 00:00)
- 1 января: 12:00–20:00
- 2 и 3 января: 10:00–22:00 (горячие напитки — до 23:00)
- 4 января: 10:00–18:00
О ярмарке
Первая рождественская ярмарка в сердце Старой Риги прошла в 2000 году и быстро стала любимой праздничной традицией и для рижан, и для гостей города. Со временем она превратилась в настоящего «вестника праздничного настроения», объединяя ароматные угощения, ремесленные изделия и мерцание елочных украшений в огнях гирлянд. Рождественскую ярмарку в Старой Риге уже 25 лет организует предприниматель Андрис Крейслерс вместе со своей командой.
Рождественская ярмарка на Домской площади (2025)
28 ноября в самом сердце Старой Риги, на Домской площади, открылась традиционная рождественская ярмарка!