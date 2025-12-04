Ну и цены! На какой ярмарке можно поесть и выпить дешевле - в Риге или Таллине?

28 ноября на Рижской Домской площади открылась ярмарка, где работают более 80 торговых точек. Цены на традиционные блюда остаются умеренными: серый горох со шпеком — 6 евро, тушеная капуста — 5 евро, кровяная колбаса — 8 евро, свиная рулька — 14 евро. Колбаски в зависимости от вида стоят от 4 до 8 евро, супы — от 5 евро. В предложении также есть разные блюда до 10 евро, включая паэлью, хинкали, чебуреки и блины. Устрицы стоят 5 евро за свежие и 6 евро за жареные.