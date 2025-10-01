Рижанам объявили "прекрасную новость": в центре столицы облегчат жизнь пешеходам
На перекрестке улицы 13 января и улицы Прагас в Риге будет сделан пешеходный переход. Туннель на этом перекрестке останется, его закрывать пока не планируют.
Как, сообщила на платформе X председатель Комитета по вопросам движения и транспорта Рижской думы Марта Котелло ("Прогрессивные"), у нее есть "прекрасные новости" для рижан. На перекресте улицы 13 января и улицы Прагас, где весьма с интенсивное движение как машин, так и пешеходов, скоро будет открыт пешеходный переход. Случится это в начале ноября.
Tā top cilvēcīga RĪGA 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Lxclzw9wey— Marta Kotello (@MartaKotello) September 30, 2025
До сих пор перейти перекресток можно было только через подземный туннель. Однако его закрывать не собираются.
Ранее планировалось все подземные переходы у Центрального вокзала ликвидировать, сделав вместо них обычные пешеходные переходы. Но это была идея в рамках строительства инфраструктуры Rail Baltica, с которой сейчас неизвестно что будет.