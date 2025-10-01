Рижанам объявили "прекрасную новость": в центре столицы облегчат жизнь пешеходам

Как, сообщила на платформе X председатель Комитета по вопросам движения и транспорта Рижской думы Марта Котелло ("Прогрессивные"), у нее есть "прекрасные новости" для рижан. На перекресте улицы 13 января и улицы Прагас, где весьма с интенсивное движение как машин, так и пешеходов, скоро будет открыт пешеходный переход. Случится это в начале ноября.