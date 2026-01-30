Дом после взрыва на Баускас можно восстановить: на какую помощь могут рассчитывать жильцы
Пострадавший от взрыва газа жилой дом на улице Баускас в Риге можно восстановить, а городские власти готовы финансово поддержать владельцев квартир и взять на себя часть неотложных работ.
Жилой дом на улице Баускас в Риге, пострадавший в результате взрыва, технически подлежит восстановлению. К такому выводу пришел сертифицированный строительный эксперт. В Рижской думе сообщили, что самоуправление окажет поддержку владельцам квартир. Муниципалитет намерен профинансировать демонтаж опасных конструкций, а также выплатить пособие на ремонт жилых помещений — до 10 000 евро на каждую квартиру, при условии соответствия установленным критериям.
Решение о восстановлении здания в соответствии с нормативными актами должна принять сообщество владельцев квартир. Всего в доме 74 собственника. Рижскому самоуправлению принадлежат четыре квартиры, что дает ему четыре голоса при принятии решений. Город может участвовать в финансировании восстановления пропорционально своей доле собственности — на тех же условиях, что и остальные владельцы.
В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома (02.01.26)
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге.
Для того чтобы Государственная полиция смогла попасть в здание и начать расследование причин взрыва, самоуправление планирует за свой счет демонтировать отдельные поврежденные и небезопасные панели и конструкции. Речь идет о расходах в несколько десятков тысяч евро. "Это экстренные меры, необходимые для повышения безопасности", — пояснили в думе.
После завершения демонтажных и укрепительных работ, которые могут занять несколько недель, в здание первыми войдут представители полиции для проведения процессуальных действий в рамках расследования. Лишь после этого жителям будет предоставлена возможность попасть в свои квартиры и забрать личные вещи, строго соблюдая требования безопасности. Затем станет возможной консервация здания и разработка проекта его восстановления. Эксплуатация дома будет разрешена только после соответствующего заключения Департамента городского развития.
Между тем Департамент жилья и среды Рижского самоуправления уже принимает заявления на получение пособий для восстановления квартир. Размер помощи может достигать 10 000 евро и будет рассчитываться индивидуально — в зависимости от объема ремонтных работ и на основании смет, которые можно будет подготовить после безопасного доступа в здание.
После взрыва, произошедшего 2 января, самоуправление оказало жителям различную помощь. Более 20 человек были временно размещены в гостинице, затем — в временном жилье. Также были выплачены кризисные пособия 70 домохозяйствам на общую сумму 77 220 евро, оказана помощь в восстановлении документов. Рижская социальная служба продолжает работать с каждой пострадавшей семьей, предоставляя индивидуальную поддержку, в том числе инвалидам и семьям с маленькими детьми.
Ранее сообщалось, что взрыв в пятиэтажном жилом доме произошел из-за незаконно поврежденного газопровода. В результате обрушились верхние этажи и крыша здания. Жители были эвакуированы, несколько человек получили травмы, двое погибли.