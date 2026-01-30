Дом после взрыва на Баускас можно восстановить: на какую помощь могут рассчитывать жильцы

После завершения демонтажных и укрепительных работ, которые могут занять несколько недель, в здание первыми войдут представители полиции для проведения процессуальных действий в рамках расследования. Лишь после этого жителям будет предоставлена возможность попасть в свои квартиры и забрать личные вещи, строго соблюдая требования безопасности. Затем станет возможной консервация здания и разработка проекта его восстановления. Эксплуатация дома будет разрешена только после соответствующего заключения Департамента городского развития.