После взрыва на Баускас: сегодня жильцы снова собираются на общее заседание

Сегодня в 17:00 в департаменте жилья и среды Рижской думы состоится встреча с жильцами поврежденного взрывом дома на улице Баускас. Это будет общее собрание владельцев квартир, в котором самоуправление примет участие как один из собственников. На собрании не планируется присутствие представителей СМИ.