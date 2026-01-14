В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть многоквартирного жилого дома.

В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома (02.01.26)

В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге.

После взрыва на Баускас: сегодня жильцы снова собираются на общее заседание

В Риге сегодня пройдет встреча с жильцами дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва. На собрании планируют решить вопросы охраны здания и пересмотра платы за управление, а также обсудить помощь пострадавшим.

Сегодня в 17:00 в департаменте жилья и среды Рижской думы состоится встреча с жильцами поврежденного взрывом дома на улице Баускас. Это будет общее собрание владельцев квартир, в котором самоуправление примет участие как один из собственников. На собрании не планируется присутствие представителей СМИ.

Как сообщалось, на первом собрании обсуждались дальнейшие действия, планируемая помощь и другие вопросы. Сегодня планируется принять решение о будущей охране здания, а также о пересмотре платы за управление.

В результате взрыва частично обрушились четвертый и пятый этажи здания, а также кровля.

Дом в Торнякалнсе на 3-й день после взрыва (05.01.26)

В результате взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас в Торнякалнсе погибли два человека.

