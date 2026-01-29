Январские счета за отопление могут вырасти на 20-50%: министр рассказал, к чему готовиться и где искать помощь

Оценивая, должны ли производители тепла в Латвии создавать топливные запасы на случай кризисных ситуаций, Мелнис считает, что это все же не нужно, поскольку тогда вырастет и тариф на тепло. В разговорах с производителями тепла он также не слышал интереса производить больше тепла. По всей Латвии было лишь несколько случаев, когда возникали сложности с поставщиками топлива — были проблемы с получением необходимой древесной щепы. «Но говорить так, что сейчас кризис и мы не можем произвести тепло — нет, этого нет. Если будут такие экстремальные случаи, что кто-то не может получить щепу и из-за этого самоуправление не может произвести тепло, тогда это будет кризисная ситуация. Но сейчас мы производить можем», — подчеркнул министр.