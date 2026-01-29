Январские счета за отопление могут вырасти на 20-50%: министр рассказал, к чему готовиться и где искать помощь
Министр климата и энергетики Каспар Мелнис в четверг, 29 января, в интервью программе TV3 «900 sekundes» заявил, что внимательно следит за ситуацией в стране, связанной со значительным ростом потребления теплоэнергии в январе. Министр призывает обращаться в самоуправления за жилищными пособиями и обещает: если средств там окажется недостаточно, финансирование для поддержки жителей будут искать в государственном бюджете.
На вопрос, правда ли, что сейчас в энергетике в стране нет кризиса, министр ответил, что следит за ситуацией. Мелнис встречался с министром благосостояния Рейнисом Узулниексом, а также с Союзом самоуправлений Латвии.
«Да, мы однозначно видим, что в январе счета за отопление будут больше. Мы все видим, какая погода на улице», — сказал Мелнис в интервью.
По его словам, уже сейчас министерство сделало следующее: призвало теплоснабжающие предприятия отложить или разделить для жителей платежи за тепло, потребленное в январе.
Уже сейчас ясно, что счета за отопление, которые и до сих пор были сравнительно большими для кошельков жителей, теперь будут еще больше. Точно сказать, на сколько процентов вырастут январские счета, министр пока не может. Рост оценивается в пределах от 20% до 50%. Это зависит от самоуправления и от дома — счета будут меньше у тех, чьи дома отремонтированы (реновированы), и больше в старых, нереновированных домах.
«Мы вместе с министром благосостояния следим за ситуацией по жилищным пособиям», — отметил Мелнис. «(...) чтобы те люди, у кого действительно большие проблемы, могли обратиться и получить поддержку — это целевая поддержка, нужно соответствовать определенным критериям. Система работает уже сейчас».
Одновременно Мелнис подчеркнул, что Министерство климата и энергетики следит, чтобы финансирования на пособия хватало; если потребуется, он готов идти с докладом в кабинет министров. Будут искать дополнительные средства в государственном бюджете, чтобы обеспечить компенсации. «Если появятся какие-то индикаторы, что где-то может не хватить [средств на жилищные пособия], мы готовы обратиться в Кабинет министров за дополнительным финансированием, если будет нужно. Сейчас трудно сказать, сколько именно потребуется, это очень сложно рассчитать — прогнозы очень разные. Скорее всего, мы увидим это в середине февраля, когда люди получат счета, и тогда уже сможем понять, сколько нужно», — сказал министр.
Отвечая на вопрос о ситуации в магазинах, где якобы крайне трудно купить гранулы и их не хватает, Мелнис призвал людей, прежде всего, быть внимательными и не попадаться на удочку мошенников — покупая в интернете дешевые пеллеты. При этом министерство встречалось с производителями гранул, и, по полученной информации, они сейчас производятся и будут доступны потребителям. Ситуацию, когда гранулы стали в магазинах дефицитным товаром, Мелнис объяснил тем, что в Латвии привыкли к теплым зимам и поэтому не создают запасы топлива.
«Насколько я понимаю, не создают запасы ни домохозяйства, ни магазины, и производитель тоже не формирует резерв на такие ситуации, - отметил министр. - Поэтому я бы точно призвал: если кто-то заехал в магазин и видит, что там стоят гранулы, может быть, не берем на месяц вперед, а берем на неделю-две. Гранулы будут».
По его мнению, покупка гранул сразу на несколько месяцев создает дополнительный ажиотаж и приводит к ситуации, когда гранул хватает не всем, кому они нужны. По его словам, сейчас большая проблема — цена гранул. Она выросла именно в пиковый момент, когда люди спешат закупать топливо. Возникают подозрения, что торговцы хотят дополнительно заработать.
Оценивая, должны ли производители тепла в Латвии создавать топливные запасы на случай кризисных ситуаций, Мелнис считает, что это все же не нужно, поскольку тогда вырастет и тариф на тепло. В разговорах с производителями тепла он также не слышал интереса производить больше тепла. По всей Латвии было лишь несколько случаев, когда возникали сложности с поставщиками топлива — были проблемы с получением необходимой древесной щепы. «Но говорить так, что сейчас кризис и мы не можем произвести тепло — нет, этого нет. Если будут такие экстремальные случаи, что кто-то не может получить щепу и из-за этого самоуправление не может произвести тепло, тогда это будет кризисная ситуация. Но сейчас мы производить можем», — подчеркнул министр.