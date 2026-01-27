Рига готовит послабления по счетам за тепло: муниципальным компаниям предложат не штрафовать должников
Муниципальным предприятиям AS Rīgas siltums и SIA Rīgas namu pārvaldnieks предложат не начислять штрафные проценты за неоплаченные в период холодов счета, сообщил во вторник на заседании Комитета по вопросам жилья и окружающей среды исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге.
По его словам, он будет предлагать предприятиям, принадлежащим самоуправлению, не применять штрафные проценты до окончания отопительного сезона. Ланге отметил, что Рига уже действовала похожим образом ранее — во время пандемии Covid-19 и в период резкого роста цен на энергоресурсы и тепло.
Исполнительный директор признал, что с таким же призывом можно обратиться и к частным управляющим домами, однако они могут принимать решения по своему усмотрению.
Ранее сообщалось, что потребление теплоэнергии в Риге в январе может вырасти на 59%, прогнозировала компания Rīgas siltums. В предприятии также указали, что январь этого года будет самым холодным январем за последние 15 лет и вторым самым холодным январем за всю историю компании.
Министерство климата и энергетики (KEM) ранее заявляло, что призовет теплоснабжающие предприятия найти возможность применять к январским счетам отложенную оплату. Кроме того, KEM, Министерство благосостояния (LM) и Латвийский союз самоуправлений (LPS) обратились в Министерство экономики с просьбой оценить обоснованность цен на гранулы.
Как сообщает KEM, в понедельник, 26 января, представители министерства вместе с LM и LPS обсудили актуальную ситуацию с доступностью топлива и готовность самоуправлений предоставлять жителям социальную помощь. Стороны обозначили приоритетом бесперебойную работу механизмов поддержки населения и договорились, что при необходимости будут искать дополнительное финансирование для обеспечения жилищного пособия.