Рига готовит послабления по счетам за тепло: муниципальным компаниям предложат не штрафовать должников

Ранее сообщалось, что потребление теплоэнергии в Риге в январе может вырасти на 59%, прогнозировала компания Rīgas siltums. В предприятии также указали, что январь этого года будет самым холодным январем за последние 15 лет и вторым самым холодным январем за всю историю компании.