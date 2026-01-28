Рижанам временно не будут начислять штрафные проценты за просрочку платежей за воду
Понимая сложную ситуацию, связанную с ростом коммунальных платежей домохозяйств из-за холодной погоды и подорожания расходов на теплоэнергию, SIA Rīgas ūdens приняло решение до 30 апреля этого года приостановить начисление пени (процентов за просрочку) за несвоевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения.
Такое решение принято в ответ на призыв ответственного за сферу коммунального хозяйства вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса к муниципальным предприятиям, отвечающим за коммунальные услуги, не применять штрафные проценты к рижанам за задержки платежей, возникшие из-за холодной погоды в первые два месяца года.
Решение Rīgas ūdens распространяется на рижан — жителей многоквартирных домов и частных домов — за оказанные услуги водного хозяйства начиная с 1 января этого года. Одновременно предприятие призывает жителей по возможности оплачивать услуги своевременно, чтобы не накапливались долговые обязательства.
Правление компании, вводя это временное решение, также постановило в апреле оценить ситуацию и платежную дисциплину, чтобы принять решение о возможности продлить неприменение процентов за просрочку и в последующие месяцы.
Ранее сообщалось, что вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс призвал муниципальные предприятия действовать ответственно и поддержать жителей, у которых существенно выросли расходы на коммунальные услуги из-за крайне низкой температуры воздуха в январе, резкого увеличения потребления теплоэнергии и связанных с этим счетов. Рост расходов осложняет своевременную оплату, и Rīgas ūdens относится к этому с пониманием, временно приостанавливая начисление пени. Аналогично компания поступала и во время пандемии Covid-19.