Рижанам временно не будут начислять штрафные проценты за просрочку платежей за воду

Ранее сообщалось, что вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс призвал муниципальные предприятия действовать ответственно и поддержать жителей, у которых существенно выросли расходы на коммунальные услуги из-за крайне низкой температуры воздуха в январе, резкого увеличения потребления теплоэнергии и связанных с этим счетов. Рост расходов осложняет своевременную оплату, и Rīgas ūdens относится к этому с пониманием, временно приостанавливая начисление пени. Аналогично компания поступала и во время пандемии Covid-19.