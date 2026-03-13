США на месяц ослабили санкции против российской нефти

По данным Fox News, сейчас в море находится около 124 млн баррелей российской нефти. Это покроет потребности мирового рынка всего на пять-шесть дней. The Bell со ссылкой на данные Kpler пишет, что к 6 марта на танкерах находилось около 130 млн баррелей нефтепродуктов.