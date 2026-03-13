По данным Fox News, сейчас в море находится около 124 млн баррелей российской нефти.
Сегодня 12:18
США на месяц ослабили санкции против российской нефти
Власти США разрешили третьим странам в течение месяца покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые загрузили на танкеры до 12 марта и сейчас находятся в море. Об этом сообщается в пресс-релизе Минюста.
Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что эта мера «не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству». При этом американские власти рассчитывают, что с помощью этого они смогут стабилизировать цены на мировых энергетических рынках, которые начали расти из-за войны с Ираном.
Как сообщили аналитики Financial Times, резкий рост цен на нефть из-за войны США и Израиля с Ираном может приносит российскому бюджету около 150 млн долларов дополнительного дохода в день.
По оценкам отраслевых специалистов, к концу марта Россия может получить 3,3-4,9 млрд долларов дополнительных доходов — в случае, если средняя цена на российскую нефть составит 70-80 долларов за баррель.