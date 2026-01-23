Пора закрывать? В ситуацию на опасной для детей горке Дрейлинькалнс вмешался PTAC
После серии детских травм на горке Дрейлинькалнс Центр защиты прав потребителей (PTAC) призвал рижские власти срочно повысить безопасность территории, предупреждая о высоких рисках для детей и необходимости немедленных превентивных мер.
Центр защиты прав потребителей, реагируя на публичную информацию и неоднократные травмы детей в зоне активного отдыха Дрейлинькалнс, призывает посетителей быть особенно осторожными, а Рижскую думу - срочно повысить безопасность. Хотя эта зона не предоставляет общественных услуг и поэтому не находится под непосредственным контролем PTAC, центр предупреждает о значительных рисках для здоровья и жизни детей в общественных местах.
Наблюдения жителей показывают, что рельеф и текущее благоустройство горки не подходят для безопасного зимнего отдыха детей. Скатываясь с горки, дети развивают высокую скорость, теряют контроль над своими движениями и получают травмы при столкновении с препятствиями или опасном маневрировании из-за неровной поверхности. Такие условия создают высокий риск серьезных травм.
PTAC призывает Рижскую думу принять срочные превентивные меры: провести оценку безопасности территории, проанализировать рельеф, покрытие и потенциальные риски столкновений, устранить опасные недостатки инфраструктуры и найти решения по обеспечению безопасности, включая ограничение доступа в опасные зоны, а также установить четкие и заметные предупреждающие знаки, информирующие об опасностях и возможных возрастных ограничениях. Также PTAC призывает родителей не полагаться на то, что общественное место автоматически является безопасным.
Уже сообщалось, что из-за потенциального риска травм вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс призывает родителей в близлежащих микрорайонах ограничить использование горки детьми.
Муниципалитет сообщает, что Драйлинькалнс пока не предназначен для активного рекреационного использования и на него наложен ряд ограничений со стороны Государственной службы окружающей среды, поскольку это рекультивированная свалка. Территория открыта только для прогулок. Ратниекс поручил оценить ситуацию ответственному департаменту жилья и среды.