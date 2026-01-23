Пора закрывать? В ситуацию на опасной для детей горке Дрейлинькалнс вмешался PTAC

Центр защиты прав потребителей, реагируя на публичную информацию и неоднократные травмы детей в зоне активного отдыха Дрейлинькалнс, призывает посетителей быть особенно осторожными, а Рижскую думу - срочно повысить безопасность. Хотя эта зона не предоставляет общественных услуг и поэтому не находится под непосредственным контролем PTAC, центр предупреждает о значительных рисках для здоровья и жизни детей в общественных местах.