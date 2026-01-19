"За сегодняшний день - четыре скорые": что происходит на горке Дрейлинькалнс в Риге
Родители из закрытой группы на Facebook призывают срочно поговорить с детьми: популярная горка Дрейлинькалнс становится местом регулярных несчастных случаев, серьезных травм и вызовов скорой помощи.
В закрытой родительской группе «Наши мамы» появилось тревожное сообщение с призывом обратить внимание на безопасность детей зимой. Речь идет о горке Дрейлинькалнс, известной также как «Кепка Ушакова», где, по словам очевидцев, каждый день происходят несчастные случаи.
«Поговорите с детьми! Понятно — зима и катание на горках это весело, но на горке Дрейлинькалнс каждый день происходят несчастные случаи», — пишет одна из участниц группы. По ее словам, склон буквально усыпан камнями, и при падении дети сильно ударяются. Ситуацию усугубляет то, что катание происходит с разной высоты, из-за чего дети на скорости сталкиваются друг с другом.
«Из-за того, что каждый едет с разной высоты, постоянно кого-то сбивают, как кегли, и на большой скорости», — говорится в сообщении.
Отдельную опасность представляют кочки, которые превращаются в трамплины для санок и ватрушек. «Там много кочек, которые служат отличным трамплином — санки просто взлетают», — предупреждает родитель. По словам очевидцев, за последние выходные были зафиксированы крайне тяжелые травмы. «За эти и прошлые выходные из серьезных травм — девочка сломала спину, а мальчик, похоже, шею. Он взлетел, упал и не шевелился», — сообщается в посте.
Автор подчеркивает, что маленькие дети, которые приходят с родителями, находятся под контролем, однако подростки часто гуляют самостоятельно. «Те, кто идут с родителями, взрослые их еще контролируют. А постарше гуляют сами, и там уже как повезет», — отмечается в сообщении.
Количество вызовов экстренных служб вызывает особое беспокойство. «За сегодняшний день — четыре скорые, которые мы видели, и мы не были целый день на улице. Мне кажется, скорая скоро там будет дежурить», — пишет очевидец.
Особенно опасно, по словам родителей, катание на надувных ватрушках. «Те, кто на плюшках, они рвутся об камни на раз-два-три», — говорится в предупреждении.
Родители настоятельно просят других взрослых поговорить со своими детьми и объяснить им возможные последствия. «Так жалко ребят. Инвалидами остаться из-за горки», — подчеркивает автор. Тем, кто планировал специально приезжать на эту горку из других районов, советуют отказаться от этой идеи. «Кто собирался ехать с других районов сюда — вообще не рекомендую», — резюмируется в сообщении.
В комментариях люди добавляют: «Сегодня наблюдала, как парень съезжал с горки, с самого верха, на круглой надувной небезопасной штуке. Скорость была приличная - он влетел сначала в одну яму, потом во вторую, и на второй он уже не удержался и вылетел - ударился и головой и всей спиной».
«Горка однозначно не безопасная. Камни, а вернее щебень там слишком крупный. Не дай бог пролететь по нему, терка ещё та. Склон не ровный, участок есть горизонтальный, вот именно он и усыпан щебнем. Ниже до деревянной дорожки ещё и канава. Дети едут с самой высоты, это огромная скорость. Нужны ограничения высоты, как минимум по возрасту, нужна организация спусков и подъемов, не говоря уже о безопасном склоне для спуска. Мы в прошлом году сходили, съехали пару раз и я поняла: больше туда ни ногой. В Бикерниекском лесу полно горок. Без камней. И это совсем рядом», - пишет комментатор.