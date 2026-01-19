"За сегодняшний день - четыре скорые": что происходит на горке Дрейлинькалнс в Риге

«Горка однозначно не безопасная. Камни, а вернее щебень там слишком крупный. Не дай бог пролететь по нему, терка ещё та. Склон не ровный, участок есть горизонтальный, вот именно он и усыпан щебнем. Ниже до деревянной дорожки ещё и канава. Дети едут с самой высоты, это огромная скорость. Нужны ограничения высоты, как минимум по возрасту, нужна организация спусков и подъемов, не говоря уже о безопасном склоне для спуска. Мы в прошлом году сходили, съехали пару раз и я поняла: больше туда ни ногой. В Бикерниекском лесу полно горок. Без камней. И это совсем рядом», - пишет комментатор.