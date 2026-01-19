Вице-мэр Риги попросил родителей: не пускайте детей кататься со склонов Дрейлинькалнса

Эдвард Ратниекс подчеркнул, что родителям следует обсудить с детьми риски зимних развлечений на холме. Если же кто-то все-таки выбирает склон для активного отдыха, то, по словам вице-мэра, это следует делать только с низкой и безопасной высоты, соблюдая все меры предосторожности и желательно в присутствии родителей. По информации самоуправления, на Дрейлинькалнсе уже зафиксировано несколько случаев травм. Склоны холма длинные и крутые, а сейчас они еще и скользкие, из-за чего скорость при спуске становится слишком высокой и это повышает опасность.