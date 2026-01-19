Вице-мэр Риги попросил родителей: не пускайте детей кататься со склонов Дрейлинькалнса
Учитывая рост числа травм и возможные риски для безопасности, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс призвал родителей в близлежащих районах ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений — катания на санках, спуска на подручных средствах или езды на лыжах. Вместо этого жителям предлагается пользоваться городской трассой для беговых лыж у подножия холма.
Эдвард Ратниекс подчеркнул, что родителям следует обсудить с детьми риски зимних развлечений на холме. Если же кто-то все-таки выбирает склон для активного отдыха, то, по словам вице-мэра, это следует делать только с низкой и безопасной высоты, соблюдая все меры предосторожности и желательно в присутствии родителей. По информации самоуправления, на Дрейлинькалнсе уже зафиксировано несколько случаев травм. Склоны холма длинные и крутые, а сейчас они еще и скользкие, из-за чего скорость при спуске становится слишком высокой и это повышает опасность.
Также вице-мэр напомнил, что Дрейлинькалнс пока не предназначен для активного отдыха — на эту территорию распространяются ограничения, установленные Государственной службой охраны окружающей среды, поскольку это рекультивированная территория бывшей свалки. Ограждение было снято в 2024 году, а самоуправление определило, что территория открыта только для прогулок. Об этом сообщают и размещенные на месте информационные знаки.
Ратниекс поручил департаменту жилья и окружающей среды Рижской думы оценить ситуацию и при необходимости найти решение — например, установить дополнительные предупреждающие знаки, которые бы еще яснее информировали родителей и детей о рисках на холме.