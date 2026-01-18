Секретный ядерный объект СССР в лесах Алуксне: что скрывает заброшенная база Зелтини?

После прекращения военного использования такие объекты обычно идут по одному из двух сценариев: либо территория быстро деградирует из-за мародерства и вандализма, либо ее пытаются «собрать» заново — хотя бы как понятный исторический и туристический объект. Зелтини выбрали второй путь, но с оговорками: часть зоны остается не благоустроенной, а в муниципальных документах прямо говорится о риске превращения отдельных участков в деградированную среду; параллельно на части территории присутствует хозяйственная деятельность.