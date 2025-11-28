В Лиепае состоялось заседание Военного совета с участием Эдгара Ринкевича: главный вопрос - что делать с путями в Россию?
В Лиепае в штабе ВМС НВС состоялось заседание Военного совета с участием президента Эдгара Ринкевича, на котором обсуждались риски и решения в сфере контрмобильности, включая возможный демонтаж железнодорожных путей в направлении России и Беларуси.
Президент Эдгар Ринкевич заслушал доклад НВС о внедрении мер контрмобильности, возможных рисках для национальной безопасности и решениях по их снижению и устранению.
Военный совет обсудил необходимость разработки подробного доклада с графиком, объемом работ и ресурсами для максимально эффективной защиты восточной границы государства.
Также совет подчеркнул необходимость координации действий в оборонной сфере с Эстонией, Литвой и НАТО и необходимость межведомственного сотрудничества для подготовки более широкой дискуссии по вопросам контрмобильности в Кабинете министров и Совете национальной безопасности в следующем году.
Участники заседания отметили, что в настоящее время приоритетом является утверждение в Сейме бюджета на следующий год и бюджетного плана на 2026, 2027 и 2028 годы, чтобы обеспечить финансирование для укрепления безопасности государства.
Как сообщалось, ряду министерств и структурам безопасности поручено до конца этого года подготовить заключение о том, какое влияние на Латвию окажет демонтаж железнодорожных путей у границы с Россией. Ринкевич ранее сообщил, что намерен обсудить этот вопрос с президентами стран Балтии на встрече, которая в начале декабря состоится в Риге.
По словам президента, если правительство подготовит такой анализ до конца года и рассмотрит его в начале следующего года, после этого данный вопрос будет обсуждаться в Совете национальной безопасности, в который входят представители правительства и Сейма.
Телепередача "Ничего личного" на телеканале TV3 в воскресенье сообщила, что на закрытых заседаниях в Латвии обсуждается возможность демонтировать железнодорожные пути в направлении России. По мнению латвийских и зарубежных военных аналитиков, их существование представляет непосредственные риски для безопасности Латвии. В интервью передаче представители НВС недвусмысленно дали понять, что пути и насыпи у российской границы необходимо ликвидировать - чем быстрее, тем лучше.
Министр сообщения Атис Швинка заявил передаче, что ситуацию нужно проанализировать, так как демонтаж железной дороги в направлении России полностью остановит транзитный бизнес в Латвии, включая транспортировку грузов из Азии.
В то же время в Министерстве обороны сообщили, что у НВС разработаны планы обеспечения контрмобильности, в которых определены действия в случае возникновения военной угрозы, и эти планы отрабатываются совместно с Latvijas dzelzceļš. В то же время в министерстве, сославшись на секретность информации, не прокомментировали, обеспечит ли демонтаж путей безопасность.