В Лиепае состоялось заседание Военного совета с участием Эдгара Ринкевича: главный вопрос - что делать с путями в Россию?

В то же время в Министерстве обороны сообщили, что у НВС разработаны планы обеспечения контрмобильности, в которых определены действия в случае возникновения военной угрозы, и эти планы отрабатываются совместно с Latvijas dzelzceļš. В то же время в министерстве, сославшись на секретность информации, не прокомментировали, обеспечит ли демонтаж путей безопасность.