Ключевые факты о первой очереди Rail Baltica засекречены для общества, потому что там "чувствительная информация"

Дубкевич сообщил, что в настоящее время министерство решает различные оперативные вопросы, связанные с проектом. Также перераспределено финансирование в размере 114 млн евро из Фонда восстановления ЕС для работ на Рижском центральном вокзале и финансирование из Фонда сплочения в размере 224 млн евро для строительства соединения между вокзалом и Рижским аэропортом по имеющейся железнодорожной колее. Кроме того, ведется оценка возможностей применения модели публично-частного партнерства (ПЧП) для строительства отдельных участков Rail Baltica.