Стало известно, сколько Латвии нужно поездов для Rail Baltica и сколько они будут стоить

LETA / Otkrito.lv

Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта Rail Baltica планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила представитель Pasažieru vilciens (PV) Сигита Паула.

Ранее в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums министр сообщения Атис Швинка рассказал, что Латвия рассматривает возможность приобрести три пассажирских поезда для перевозок по линии Rail Baltica. Покупателем будет компания PV, которая участвует в совместном тендере с Эстонией.

По словам Паулы, ориентировочная стоимость одного поезда может составить 12–15 млн евро. Ожидается, что первые поезда будут переданы в эксплуатацию к концу 2030 года или немного позже.

Она пояснила, что для Латвии участие в тендере предусмотрено как опция, то есть у заказчика нет обязательства покупать поезда. Решение будет принято после оценки рыночной ситуации, темпов развития инфраструктуры, доступности финансовых ресурсов и готовности начать эксплуатацию этих поездов.

В Эстонии в августе этого года объявили о намерении приобрести до пяти новых пассажирских поездов, которые будут использоваться на линии Rail Baltica. Общая стоимость пяти поездов составит 60–75 млн евро (без НДС). Кроме поездов планируется закупить и необходимое оборудование для депо.

Хотя составы предназначены главным образом для обслуживания внутренних маршрутов в Эстонии, их технические характеристики позволят совершать рейсы и к более отдалённым пунктам назначения, например в Ригу. Между Таллином и Хядеместе — небольшим городком у границы с Латвией — будет предусмотрено 12 местных остановок.

