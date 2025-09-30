Стало известно, сколько Латвии нужно поездов для Rail Baltica и сколько они будут стоить
Тендер на закупку поездов для железнодорожного проекта Rail Baltica планируется объявить в конце этого года или в начале следующего, сообщила представитель Pasažieru vilciens (PV) Сигита Паула.
Ранее в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums министр сообщения Атис Швинка рассказал, что Латвия рассматривает возможность приобрести три пассажирских поезда для перевозок по линии Rail Baltica. Покупателем будет компания PV, которая участвует в совместном тендере с Эстонией.
По словам Паулы, ориентировочная стоимость одного поезда может составить 12–15 млн евро. Ожидается, что первые поезда будут переданы в эксплуатацию к концу 2030 года или немного позже.
Она пояснила, что для Латвии участие в тендере предусмотрено как опция, то есть у заказчика нет обязательства покупать поезда. Решение будет принято после оценки рыночной ситуации, темпов развития инфраструктуры, доступности финансовых ресурсов и готовности начать эксплуатацию этих поездов.
В Эстонии в августе этого года объявили о намерении приобрести до пяти новых пассажирских поездов, которые будут использоваться на линии Rail Baltica. Общая стоимость пяти поездов составит 60–75 млн евро (без НДС). Кроме поездов планируется закупить и необходимое оборудование для депо.
Хотя составы предназначены главным образом для обслуживания внутренних маршрутов в Эстонии, их технические характеристики позволят совершать рейсы и к более отдалённым пунктам назначения, например в Ригу. Между Таллином и Хядеместе — небольшим городком у границы с Латвией — будет предусмотрено 12 местных остановок.
