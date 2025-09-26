Власти Латвии официально признали, что в строительстве Rail Baltic отстают от Эстонии и Литвы
О ходе строительство Rail Baltic в Латвии пишет эстонский интернет-портал rus.err.ee.
"Сейчас очень активно ведутся работы возле Рижского центрального вокзала. Все строительные и архитектурные работы планируется завершить в следующем году. Что касается рижского узлового пункта в аэропорту, то там тоже начаты переговоры со строителями о финансировании в определенном объеме и о необходимости оптимизации проекта. Это большая работа, и все стороны должны сотрудничать, чтобы мы могли уложиться в выделенный нам объем финансирования", – приводит rus.err.ee слова представительницы Министерства сообщения Латвии Кристины Пудисте.
Она признала, что еще возможны какие-то корректировки проекта, но "главное уже сделано". "Мы определили основную трассу от границы Эстонии до границы Литвы и решили сделать основное соединение в аэропорту", – сказала она.
Чиновница также подчеркнула, что Rail Baltic – общий для всех трех стран Балтии проект, и все решения должны приниматься совместно. Она также признала, что пока Эстония и Литва несколько обгоняют Латвию в темпах строительства.
