Власти Латвии официально признали, что в строительстве Rail Baltic отстают от Эстонии и Литвы

"Сейчас очень активно ведутся работы возле Рижского центрального вокзала. Все строительные и архитектурные работы планируется завершить в следующем году. Что касается рижского узлового пункта в аэропорту, то там тоже начаты переговоры со строителями о финансировании в определенном объеме и о необходимости оптимизации проекта. Это большая работа, и все стороны должны сотрудничать, чтобы мы могли уложиться в выделенный нам объем финансирования", – приводит rus.err.ee слова представительницы Министерства сообщения Латвии Кристины Пудисте.