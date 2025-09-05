Мнение: вместо мегапроекта Rail Baltica станет местной железной дорогой, для которой придется вводить новые налоги
"С 2030 года придется ежегодно финансировать Rail Baltica, требующий огромных сумм, а для этого нужно будет придумывать новые налоги", - эстонский интернет-портал rus.err.ee приводит мнение Владимира Архипова, депутат Рийгикогу.
"В то время как в Эстонии вокруг Rail Baltica кипит бурная деятельность и к реализации проекта уже привлечены 144 высокооплачиваемых специалиста, в Латвии тишина: нет решений о финансировании, нет проектов для реализации. В итоге к 2030 году новой железной дорогой, вероятно, можно будет воспользоваться лишь для поездки из Таллинна в Пярну. Хотя председатель правления Elron Лаури Бетлем уверяет, что пять поездов за 75 млн евро позволят ездить до Пярну каждый час и до Риги – каждые два часа. Однако как это реализовать – остается неясным, пока не станет известно, когда и будет ли вообще построен латвийский участок. Неясно также, откуда возьмется столько пассажиров, чтобы каждый час заполнять поезда до Пярну. Но это уже не столь важно. Становится все очевиднее: результатом стройки века станет не грандиозный масштабный проект, а скоромный проект локального значения", - полагает депутат.
Как указывает эстонский политик, согласно расчетам, к 2030 году государству, то есть налогоплательщикам, придется покрывать убытки Eesti Raudtee в размере 50 млн евро ежегодно. При этом нет точных подсчетов, сколько дополнительно потребуется вложить в то, чтобы достроить "урезанный вариант" Rail Baltica, изолированный от остальной железнодорожной сети из-за различной ширины колеи.
"И что еще важнее – сотни миллионов евро налоговых поступлений придется ежегодно тратить на поддержание работы этого мегапроекта. Где взять эти деньги? Ясно одно: массовых грузоперевозок по однопутной европейской колее не будет, а пассажирские перевозки покроют мизерную часть расходов. Ведь если поездка на поезде окажется в разы дороже авиабилета, вагоны Rail Baltica будут пустыми. Значит, спасет только щедрая дотация. Таким образом, с 2030 года нам придется ежегодно финансировать "черную дыру", а для этого нужно будет придумывать новые налоги. Настоящие же выгодополучатели – строительные фирмы, получившие доступ к прибыльным тендерам, и 144 человека, уже работающие над проектом (их число планируется увеличить к 2030 году до 215)", - считает депутат.
"В условиях, когда мы урезаем расходы на жизненно важные сферы, продолжать любой ценой финансировать этот проект - просто безответственно и глупо. Пока еще есть время остановиться – чтобы потом не пришлось признавать, что у нас нет денег даже на демонтаж ненужной, простаивающей железной дороги и восстановление изуродованного ландшафта", - заключает он.
Тем временем в Латвии, как ранее писал Otkrito.lv, дан зеленый свет масштабным строительным работам на главном железнодорожном маршруте Rail Baltica.