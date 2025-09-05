Мнение: вместо мегапроекта Rail Baltica станет местной железной дорогой, для которой придется вводить новые налоги

"В то время как в Эстонии вокруг Rail Baltica кипит бурная деятельность и к реализации проекта уже привлечены 144 высокооплачиваемых специалиста, в Латвии тишина: нет решений о финансировании, нет проектов для реализации. В итоге к 2030 году новой железной дорогой, вероятно, можно будет воспользоваться лишь для поездки из Таллинна в Пярну. Хотя председатель правления Elron Лаури Бетлем уверяет, что пять поездов за 75 млн евро позволят ездить до Пярну каждый час и до Риги – каждые два часа. Однако как это реализовать – остается неясным, пока не станет известно, когда и будет ли вообще построен латвийский участок. Неясно также, откуда возьмется столько пассажиров, чтобы каждый час заполнять поезда до Пярну. Но это уже не столь важно. Становится все очевиднее: результатом стройки века станет не грандиозный масштабный проект, а скоромный проект локального значения", - полагает депутат.