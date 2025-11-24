Недостроенный мост Rail Baltica в центре Риги - не единственный. У аэропорта строят объект без ясного будущего

Причина в том, что соединение Аэропорт — Центральный вокзал относится к первой очереди проекта, которую нужно реализовать до 2030 года, а направление в Марупе — ко второй очереди, сроки которой не определены. «То, что сейчас ведутся работы в направлении Марупе — это завершение участка, на который выделено финансирование ЕС. Его просто необходимо закончить. В противном случае Латвия потеряет средства ЕС. Возможно, кажется странным, что мы строим участок второй очереди, но сейчас мы просто завершим его. Таким он и останется», — объясняет государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидков.