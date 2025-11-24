Недостроенный мост Rail Baltica в центре Риги - не единственный. У аэропорта строят объект без ясного будущего
В центре Риги печальную известность приобрёл недостроенный мост проекта Rail Baltica через Даугаву, ставший символом того, что происходит, когда строительство начинается, а финансирование до конца не ясное. Сейчас активные строительные работы на участке с неопределённым будущим ведутся и у Рижского аэропорта. Почему стройка продолжается и нет ли риска повторить историю моста через Даугаву?
Панораму центра Риги уже некоторое время «украшает» недостроенный мост Rail Baltica, на строительство которого была выделена примерно пятая часть необходимого финансирования. Так как в приоритете сейчас — основная магистраль, а не рижская часть проекта, ничто не указывает на то, что в ближайшие годы ситуация изменится, сообщает LSM.lv.
Из аэропорта в центр Риги будут ходить поезда Škoda
Пример недостроенного моста заставляет обсуждать последовательность работ Rail Baltica. Похожий вопрос можно задать и относительно другого крупного объекта проекта в Риге — аэропорта. Крупнейший авиационный узел Балтии планируется соединить линиями Rail Baltica в двух направлениях — в сторону центра Риги и в Марупе.
Некоторая ясность уже есть по направлению в центр города. В течение ближайших нескольких лет из аэропорта до Центрального вокзала должны начать курсировать уже существующие поезда Škoda. Финансирование для реализации этого плана, как утверждается, выделено.
Но есть и второе направление — в Марупе. Хотя работы там продолжаются, уже сейчас ясно, что ни сейчас, ни в ближайшем будущем это не станет приоритетом проекта.
Причина в том, что соединение Аэропорт — Центральный вокзал относится к первой очереди проекта, которую нужно реализовать до 2030 года, а направление в Марупе — ко второй очереди, сроки которой не определены. «То, что сейчас ведутся работы в направлении Марупе — это завершение участка, на который выделено финансирование ЕС. Его просто необходимо закончить. В противном случае Латвия потеряет средства ЕС. Возможно, кажется странным, что мы строим участок второй очереди, но сейчас мы просто завершим его. Таким он и останется», — объясняет государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидков.
Денег достаточно, чтобы завершить эстакаду
Член правления компании Eiropas dzelzceļa līnijas, ответственной за проект, Янис Наглис подчёркивает, что к моменту, когда правительство приняло решение разделить проект на очереди, большая часть работ по направлению Марупе уже была заказана и фактически выполнялась, а материалы — закуплены за рубежом. «В противном случае пришлось бы компенсировать строителю стоимость невыполненных работ и оплачивать уже закупленные материалы. Поэтому было принято решение завершить объект в таком виде и позже решать, что делать дальше», — поясняет Наглис.
Он отвергает сравнения с недостроенным мостом через Даугаву.
«Полностью разные случаи. Возможно, в случае моста строительство началось без уверенности, что его удастся завершить. В этом случае у нас достаточно средств, чтобы завершить эстакаду в таком виде, чтобы она могла оставаться на месте без последствий в ближайшие годы. Далее, когда будет приниматься решение о второй очереди, эта инфраструктура сможет быть использована».
По словам Наглиса, сейчас в направлении Марупе строят примерно километровую эстакаду, чтобы работы завершались за пределами территории аэропорта. Это позволит избежать помех развитию аэропорта и сэкономить на дорогой консервации объекта.