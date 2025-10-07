Rail Baltica: строительство Рижского кольца отложено до завершения первой очереди

"Сейчас Латвии нужно сосредоточиться на строительстве соединения до границы с Литвой, а затем - моста через Даугаву в направлении Саласпилса, чтобы создать узел соединения с путями шириной 1520 миллиметров и запустить сообщение до рижских станций, максимально быстро связав Ригу с основной трассой Rail Baltica", - отметил Кивила.