Модули на бетонных плитах: как строят центр управления Rail Baltica в Иецаве

До сих пор на строительной площадке ликвидированы пни на площади около 76 000 м², а также снят более 79 200 м³ верхнего слоя почвы. Команда основного подрядчика ERB Rail выполнила земляные работы по выемке грунта объёмом 18 800 м³, при этом за пределами территории вывезено около 28 000 м³ грунта.