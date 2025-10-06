Модули на бетонных плитах: как строят центр управления Rail Baltica в Иецаве
На строительной площадке будущего пункта обслуживания инфраструктуры Rail Baltica вблизи Иецавы начато строительство регионального офиса, который станет главным координационным центром строительства южного участка основной трассы от литовской границы до Мисы.
На бетонных плитах возводится основание регионального офиса, модули доставляются и устанавливаются на нескольких этажах. Предполагается, что по мере ускорения темпов строительства в региональном офисе у Иецавы будет обеспечено около 200 рабочих мест.
В региональном офисе разместятся не только команды основного подрядчика строительства магистрали Rail Baltica – компании ERB Rail и её субподрядчиков, но и представители инженеров и авторского надзора – полная региональная команда управления проектом от реализатора проекта Rail Baltica в Латвии – компании Eiropas Dzelzceļa līnijas.
На северном участке планируется строительство пункта обслуживания инфраструктуры в Скулте, где в будущем будет возведён аналогичный офис для размещения строительной команды северного участка Rail Baltica.
Параллельно со строительством регионального офиса на строительной площадке центра обслуживания инфраструктуры в Иецаве продолжаются интенсивные земляные работы и возведение внутренней инфраструктуры.
В настоящее время на территории построен примерно километр внутренних подъездных дорог – участок подъездной дороги R2 длиной 650 метров и подъездная дорога длиной 300 метров от государственного местного автомобильного шоссе V9 «Иецава–Балдоне–Даугмале».
До сих пор на строительной площадке ликвидированы пни на площади около 76 000 м², а также снят более 79 200 м³ верхнего слоя почвы. Команда основного подрядчика ERB Rail выполнила земляные работы по выемке грунта объёмом 18 800 м³, при этом за пределами территории вывезено около 28 000 м³ грунта.
На строительной площадке регионального центра обслуживания в Иецаве насыпь возведена в объёме 70 400 м³. Слой защиты от промерзания уложен в объёме 9 140 м³. Строительная площадка расположена параллельно планируемой магистрали примерно на полтора километра и формируется как насыпь, чтобы достичь примерно такой же высоты, как у планируемой магистрали Rail Baltica.
Строительство магистрали Rail Baltica в Латвии начинается с южного участка Миса–граница с Литвой, который разделён на более мелкие участки – всего 11 разрешений на строительство.
Примерно 16 гектаров территории центра обслуживания инфраструктуры в Иецаве во время строительства магистрали будут служить стратегической логистической базой и временным офисом для команды основного подрядчика ERB Rail по строительству южного участка магистрали Rail Baltica.