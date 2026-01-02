В Латвии повышают размер гарантированных алиментов на ребенка

Размер алиментов составит 155 евро в месяц для детей в возрасте до семи лет и 180 евро в месяц для детей в возрасте от семи до 18 лет и взрослых до 21 года. Родители будут получать новые алименты с февраля 2026 года, поскольку выплаты производятся за предыдущий месяц.