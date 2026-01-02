В Латвии повышают размер гарантированных алиментов на ребенка
В Латвии увеличивается размер гарантированных государством алиментов: с этого года выплаты вырастут на 30 евро в месяц, а новые суммы родители начнут получать с февраля 2026 года.
В этом году выплачиваемые государством алименты на ребенка увеличатся на 30 евро в месяц. Поправки не потребуют дополнительного финансирования из государственного бюджета - благодаря успешной реформе удалось увеличить объем средств, взыскиваемых в порядке регресса, поэтому расходы будут покрыты из бюджета Гарантийного фонда алиментов.
Размер алиментов составит 155 евро в месяц для детей в возрасте до семи лет и 180 евро в месяц для детей в возрасте от семи до 18 лет и взрослых до 21 года. Родители будут получать новые алименты с февраля 2026 года, поскольку выплаты производятся за предыдущий месяц.
Гарантированные государством алименты - это фиксированная сумма, выплачиваемая ежемесячно в случаях, когда родитель не выполняет свои обязательства по содержанию детей.