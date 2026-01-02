В Швейцарии траур - брошенная в баре курортного городка петарда унесла жизни 40 человек
После трагического пожара в баре курортного городка Кран-Монтана, в котором погибли 40 человек и 115 пострадали, в Швейцарии объявлено 5 дней траура.
Президент Швейцарии Ги Пармелин заявил, что в стране будет объявлен пятидневный траур. Он назвал пожар одним из самых трагических событий в истории страны. "Это была драма неизвестного нам масштаба", – сказал он, отдавая дань уважения многим "молодым жизням, которые были потеряны и оборваны".
Президент добавил, что Швейцария обязана обеспечить, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась.
Известно, что пожар произошел на горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале на юго-западе Швейцарии около 01:30 по местному времени в баре Le Constellation, где более 100 человек отмечали Новый год. Власти Швейцарии заявили, что это не теракт. Cлучившееся рассматривается как пожар. Что стало причиной возгорания, пока точно неизвестно, но местные СМИ предполагали, что трагедия могла быть вызвана фейерверком или брошенной петардой во время концерта.
🚨🇨🇭 ALERTE INFO : De nouvelles images et vidéos dévoilées quelques heures après la catastrophe de Crans-Montana montrent le départ du feu, avec de petites fusées fixées sur des bouteilles de célébration, notamment des bouteilles de champagne.— Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) January 1, 2026
Les images révèlent aussi des… https://t.co/3e0vSvsKTM pic.twitter.com/ss7b4APU9f
Один из очевидцев объяснил, что находился возле бара, когда раздался мощный взрыв и поднялось облако дыма. Пока другие люди пытались выбраться из здания, он зашел внутрь заведения в поисках своего брата. Внутри был настоящий ужас. "Я видел, как люди горят... Я нашел людей, которые горят с головы до ног, без одежды. Это было очень шокирующе", – подчеркнул мужчина, брат которого, к счастью, не пострадал.
Две гражданки Франции, Эмма и Албан рассказали, что находились внутри помещения в момент возгорания. По их словам, пожар, вероятно, вспыхнул после того, как официантка установила праздничные свечи на бутылки с шампанским. "За считанные секунды весь потолок охватило пламя. Все было сделано из дерева", – сказали они.
Один из подростков, который находился в баре, рассказал, что вынужден был прятаться от "стены жара", прежде чем попытаться спастись по лестнице. Однако выбраться сразу не удалось, поэтому он пытался разбить окно столом. Только после того, как разбил стекло ногой, ему удалось спастись.
Ранее стало известно, что среди людей, которые находились в баре той ночью, были также туристы. Министерство иностранных дел Франции объявило, что по меньшей мере шесть французских граждан получили ранения, а восемь граждан Франции до сих пор не найдены. Кроме того, 13 граждан Франции были госпитализированы, пятеро получили серьезные ожоги, а еще шестеро пропали без вести. Идентификация около 40 жертв трагедии может занять несколько дней, поскольку тела сильно обгорели.
Министерство иностранных дел Латвии не располагает информацией о том, что в результате трагического пожара на швейцарском курорте пострадали граждане Латвии.