Светодиоды вместо натриевых ламп - дороги Латвии становятся энергоэффективнее

Также в начале 2026 года планируется адаптировать режимы освещения на обновленных участках к интенсивности движения транспорта и пешеходов в конкретном месте, уменьшая яркость освещения в периоды низкой интенсивности движения и увеличивая ее в периоды высокой интенсивности или неблагоприятных погодных условий. LVC отмечает, что модернизированные участки освещения позволили сократить расходы на электроэнергию на 40%.