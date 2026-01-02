Светодиоды вместо натриевых ламп - дороги Латвии становятся энергоэффективнее
На государственных дорогах Латвии в 2025 году модернизировали освещение на 52 участках, заменив старые натриевые лампы на светодиодные. Это позволило улучшить видимость и сократить энергозатраты почти наполовину.
По данным Latvijas valsts ceļi (LVC), на 52 участках государственных дорог 1730 устаревших натриевых светильников были заменены на современные светодиодные, что позволило сократить расходы на электроэнергию и улучшить освещение. В 2026 году планируется продолжить модернизацию системы освещения государственных дорог, заменив еще 1919 ламп.
Новые светодиодные светильники оснащены функцией, которая позволяет регулировать освещение в зависимости от реальной ситуации.
Также в начале 2026 года планируется адаптировать режимы освещения на обновленных участках к интенсивности движения транспорта и пешеходов в конкретном месте, уменьшая яркость освещения в периоды низкой интенсивности движения и увеличивая ее в периоды высокой интенсивности или неблагоприятных погодных условий. LVC отмечает, что модернизированные участки освещения позволили сократить расходы на электроэнергию на 40%.