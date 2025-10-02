Сага о Rail Baltica: Латвия до сих пор без рельсов, пока Литва подписывает миллиардные контракты

В понедельник утром в Музее энергетики и технологий в центре Вильнюса мерцали голубые огни и звучала громкая музыка. В праздничной атмосфере с эффектным представлением отмечалось подписание договора по электрификации Rail Baltica. Электрификация обойдется почти в миллиард евро. Пока что финансирование ЕС привлечено только на общий проект. На детализированный технический проект Латвия и Литва надеются получить средства в следующих раундах европейского финансирования, а Эстония решила финансировать его собственными средствами, рассказывает председатель правления ответственного за внедрение Rail Baltica совместного предприятия RB Rail Марко Кивила. Планы электрификации подтверждают характерную тенденцию: Литва и Эстония планируют быть готовы к этим строительным работам уже в 2028 году, тогда как Латвия - только в 2029-м, сообщает издание Ir.