Сага о Rail Baltica: Латвия до сих пор без рельсов, пока Литва подписывает миллиардные контракты
Латвия до сих пор привлекла к реализации проекта Rail Baltica на 100 млн больше, чем Литва. Однако южные соседи уже строят трассу, в то время как мы потратились на грандиозные здания вокзалов. В Литве проекты готовы уже для большей части маршрута, финансирование обеспечено почти на половину насыпи для железной дороги и третью часть от общего объема рельсов. В Латвии - лишь примерно на четверть насыпи. Без рельсов.

В понедельник утром в Музее энергетики и технологий в центре Вильнюса мерцали голубые огни и звучала громкая музыка. В праздничной атмосфере с эффектным представлением отмечалось подписание договора по электрификации Rail Baltica. Электрификация обойдется почти в миллиард евро. Пока что финансирование ЕС привлечено только на общий проект. На детализированный технический проект Латвия и Литва надеются получить средства в следующих раундах европейского финансирования, а Эстония решила финансировать его собственными средствами, рассказывает председатель правления ответственного за внедрение Rail Baltica совместного предприятия RB Rail Марко Кивила. Планы электрификации подтверждают характерную тенденцию: Литва и Эстония планируют быть готовы к этим строительным работам уже в 2028 году, тогда как Латвия - только в 2029-м, сообщает издание Ir.

"Мы решили начать с крупных вокзалов в центре Риги и у аэропорта, это сложные проекты. Теперь мы переключим внимание на основную линию", - объясняет член правления национального исполнителя проекта Eiropas dzelzceļa līnijas Янис Наглис.

На крупные станции ушла и большая часть финансирования. Из привлеченных 1,6 млрд евро на строительство основной трассы у нас осталась лишь треть - 566 млн. Литва в строительстве трассы обогнала Латвию, признает Наглис. Тем не менее, по его словам, в Латвии нанятая компания E.R.B. Rail JV PS, обладающая крупнейшими мощностями, сможет вести работы сразу в нескольких местах, как только будут деньги.

Тем временем Литва (и также Эстония) разделила основную трассу на несколько участков. На 114-километровом отрезке от Каунаса до Паневежиса проведено 11 конкурсов на строительство, рассказывает замминистра транспорта Литвы Юлиус Глебовас. На 47 километрах уже ведутся строительные работы.

