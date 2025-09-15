Страны Балтии подписали контракт - электрификация Rail Baltica обойдется почти в 2 млрд евро

Литва, Латвия и Эстония дали добро на электрификацию железной дороги европейской колеи Rail Baltica стоимостью 1,77 млрд евро (без НДС) – в понедельник представители всех трех стран подписали в Вильнюсе соглашение о реализации этого проекта. «Впервые у нас есть полноценный контракт всех трёх стран Балтии на строительство и проектирование по электрификации железной дороги во всех трёх странах», – сообщил журналистам после подписания руководитель совместного предприятия стран Балтии RB Rail Марко Кивила.