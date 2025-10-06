Исторический момент: в Литве приступили к укладке рельсов железнодорожной магистрали Rail Baltica

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Тамицкас отметил, что строительство переходит из стадии планирования к реальным работам — от концепции к укладке рельсов. По его словам, Rail Baltica — это не только современный транспортный проект, но и гарантия безопасности для всего Балтийского региона, поскольку каждый участок европейской железной дороги укрепляет восточную границу Литвы и ЕС, обеспечивая жителям страны быструю и удобную связь с Западной Европой.