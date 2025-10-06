Исторический момент: в Литве приступили к укладке рельсов железнодорожной магистрали Rail Baltica
В районе Йонавы (Литва) официально началось строительство железнодорожного пути проекта Rail Baltica, что знаменует важный этап развития железной дороги европейского стандарта (1435 мм) в стране.
Этот строительный участок является одним из наиболее заметных показателей прогресса проекта — до конца 2025 года планируется завершить укладку 8,8 километра рельсов между населёнными пунктами Швейцария и Жеймяй.
Для этих работ государственная компания LTG Infra, реализующая проект в Литве, приобрела 86 200 тонн щебня, 29 500 железобетонных шпал и 42 километра рельсов.
Министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Тамицкас отметил, что строительство переходит из стадии планирования к реальным работам — от концепции к укладке рельсов. По его словам, Rail Baltica — это не только современный транспортный проект, но и гарантия безопасности для всего Балтийского региона, поскольку каждый участок европейской железной дороги укрепляет восточную границу Литвы и ЕС, обеспечивая жителям страны быструю и удобную связь с Западной Европой.
Контракт на строительство участка между Швейцарией и Жеймяй подписан с объединением немецких компаний Leonhard Weiss GmbH & Co. KG и эстонской Leonhard Weiss OÜ. Его стоимость составляет 13,9 миллиона евро без НДС. После завершения строительства начнётся электрификация линии. В сентябре 2025 года три страны Балтии и совместное предприятие RB Rail AS подписали крупнейший в регионе договор на электрификацию с компанией COBELEC Rail Baltica на сумму 1,77 миллиарда евро без НДС.
В Эстонии строительство Rail Baltica охватывает 105 километров, включая подструктуру и сопутствующую инфраструктуру — путепроводы, пересечения и узлы движения. Подписаны контракты на строительство 200 километров насыпи и укладку рельсов. Особое внимание уделяется терминалу в Юлемисте, являющемуся ключевым объектом проекта.
В Латвии основное строительство идёт на южном участке у Иецавы, соединяющем Ригу с литовской границей. Здесь ведутся крупномасштабные земляные работы, строительство инженерных сооружений и транспортных переходов в рамках 202-километрового участка Rail Baltica на территории страны.
В Литве также продолжаются работы на участке Каунас–Паневежис, где строятся 77 километров насыпи и инженерных объектов; к концу 2025 года этот объём вырастет до 114 километров. Предусмотрено также строительство нового моста через реку Нерис, который станет самым длинным в стране.
