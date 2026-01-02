Неважные показатели своей работы Рижский аэропорт объяснил войной в Украине и бедностью населения
Количество пассажиров, обслуженных в Рижском аэропорту в 2025 году, скорее всего, лишь немного превысит показатели 2024 года, составив 7,2 миллиона пассажиров, заявила председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня.
Она пояснила, что продолжающаяся война, начатая Россией в Украине, негативно повлияла на въездной туризм, а высокая инфляция снизила покупательскую способность жителей региона.
По словам Одини, хотя введенные против государств-агрессоров санкции и ограничения воздушного пространства по-прежнему снижают привлекательность Рижского аэропорта для перевозчиков из Азии, в сфере грузовых перевозок в 2025 году в Рижский аэропорт пришли два значимых игрока — узбекская авиакомпания Fly Khiva и немецкий авиагрузовой перевозчик Lufthansa Cargo.
Руководитель аэропорта также сообщила, что важным событием в прошлом году стало внедрение системы въезда/выезда Европейского союза, которая предусматривает регистрацию данных о поездках и биометрической информации — изображения лица и отпечатков пальцев — у путешественников из стран вне ЕС, так называемых третьих стран, при въезде в Шенгенскую зону или выезде из нее в пунктах пограничного контроля стран ЕС, в том числе в Рижском аэропорту.
Руководитель аэропорта также отметила, что в прошлом году наблюдалась все более напряженная конкурентная борьба за привлечение авиакомпаний. Задержки поставок воздушных судов и сосредоточенность перевозчиков на улучшении финансовых показателей усилили ожидания авиакомпаний в отношении более низких аэропортовых сборов, механизмов стимулирования перевозок и выполнения рейсов на рынках, обеспечивающих более высокие доходы.
