Неважные показатели своей работы Рижский аэропорт объяснил войной в Украине и бедностью населения

Руководитель аэропорта также сообщила, что важным событием в прошлом году стало внедрение системы въезда/выезда Европейского союза, которая предусматривает регистрацию данных о поездках и биометрической информации — изображения лица и отпечатков пальцев — у путешественников из стран вне ЕС, так называемых третьих стран, при въезде в Шенгенскую зону или выезде из нее в пунктах пограничного контроля стран ЕС, в том числе в Рижском аэропорту.