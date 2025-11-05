Рижский аэропорт обошел всех конкурентов в странах Балтии по одному важному показателю

Программа Airport Carbon Accreditation, разработанная и управляемая Международным советом аэропортов (Airports Council International, ACI), является единственным в мире признанным стандартом контроля выбросов углерода, специально предназначенным для аэропортов. Она независимо оценивает и признает усилия аэропортов по управлению и сокращению выбросов, присваивая аккредитацию на семи уровнях – от учета выбросов (1 уровень) до полного перехода к нулевым выбросам (5 уровень). В настоящее время в одном из уровней ACA аккредитованы 615 аэропортов по всему миру, из них только 30 на уровне ACA 3+.