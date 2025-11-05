Рижский аэропорт обошел всех конкурентов в странах Балтии по одному важному показателю
Достигнув уровня аккредитации 3+ в глобальной программе контроля за выбросами углерода в аэропортах Airport Carbon Accreditation, Рижский аэропорт стал первым климатически нейтральным аэропортом в странах Балтии, компенсировав все непосредственно создаваемые выбросы CO2e.
Как сообщают представители аэропорта, с момента присоединения к программе ACA в 2015 году Рижский аэропорт реализовал ряд мер по повышению энергоэффективности, переходу на возобновляемые энергоресурсы и использованию устойчивого транспорта на территории аэропорта. Это позволило уменьшить непосредственно создаваемые выбросы, а ту часть, которую в 2024 году сократить было невозможно, аэропорт компенсировал путем приобретения сертификатов углеродной компенсации.
Программа Airport Carbon Accreditation, разработанная и управляемая Международным советом аэропортов (Airports Council International, ACI), является единственным в мире признанным стандартом контроля выбросов углерода, специально предназначенным для аэропортов. Она независимо оценивает и признает усилия аэропортов по управлению и сокращению выбросов, присваивая аккредитацию на семи уровнях – от учета выбросов (1 уровень) до полного перехода к нулевым выбросам (5 уровень). В настоящее время в одном из уровней ACA аккредитованы 615 аэропортов по всему миру, из них только 30 на уровне ACA 3+.
Стратегия и долгосрочный план развития Рижского аэропорта предусматривают продолжение работы по сокращению выбросов, включая инвестиции в производство возобновляемой энергии, электрификацию наземной обслуживающей техники и сотрудничество с авиакомпаниями, пассажирами и партнерами.
