Путешественников предупредили о правиле, по которому их гаджеты могут отобрать в аэропорту
Большинство авиапутешественников уже хорошо знакомы с правилами провоза жидкостей и продуктов питания в ручной клади. Однако одно малоизвестное правило, касающееся электронных устройств, может доставить туристам немало проблем во время прохождения проверки на безопасность в аэропорту.
Как пишет The Mirror, все авиакомпании разрешают провозить в ручной клади определенные электронные устройства, включая мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты. Однако, если у какого-либо из этих устройств разрядится аккумулятор, сотрудники службы безопасности аэропорта могут запретить пассажиру взять его на борт, если он не сможет включить гаджет.
На официальном сайте правительства Великобритании прямо говорится: "Убедитесь, что ваши электронные устройства заряжены перед поездкой. Если устройство не включается по запросу, вам не разрешат взять его с собой в самолет".
Если же турист окажется в неприятной ситуации, оставив незаряженный предмет в сумке, его действия будут зависеть от страны вылета и авиакомпании, которой он летит. Один из вариантов – сдать гаджет как зарегистрированный багаж.
Еще один вариант – оставить гаджет в камере хранения в аэропорту до своего прибытия. Впрочем, это довольно рискованный вариант, и подходит он только тем, кто планирует возвращаться в этот аэропорт в ближайшее время.
