Зал заседаний Кабинета министров.
В Латвии
Сегодня 16:13
Правительство за год приняло 2706 решений
Правительство в прошлом году провело 53 заседания и приняло 2706 решений, причём рекордное количество — 122 — пришлось на последнюю встречу 22 декабря.
В прошлом году правительство провело 53 заседания, на которых приняло 2706 решений, свидетельствуют данные, обобщенные агентством LETA. Наибольшее количество решений в ходе одного заседания было принято на последнем заседании года 22 декабря - 122.
В прошлом году состоялось три внеочередных заседания правительства, на которых рассматривался только один вопрос, а еще на одном внеочередном заседании было рассмотрено 17 вопросов.
В 2025 году правительство чаще всего принимало решения по вопросам и предложениям, подготовленным Министерством финансов, - 370. 292 вопроса на рассмотрение подало Министерство сообщения, 261 - Министерство экономики.
Меньше всего было рассмотрено вопросов, подготовленных Министерством культуры, - 62.