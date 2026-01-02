Спектакль на крови: россияне открыли Мариупольский театр, в котором в 2022 году убили сотни женщин и детей

16 марта 2022 года российские силы сбросили на здание театра две 500-кг бомбы, сдетонировавшие одновременно, разрушив центральную часть театра, а обломками завалило вход в здание. По заявлениям чиновников Мариупольского горсовета, театр был самым большим бомбоубежищем в городе и на момент разрушения в нём находились только женщины и дети.