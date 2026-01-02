Спектакль на крови: россияне открыли Мариупольский театр, в котором в 2022 году убили сотни женщин и детей
Оккупационные власти Мариуполя объявили об открытии городского драматического театра, в здании которого, по данным очевидцев, после российской бомбардировки в марте 2022 года погибли несколько сотен гражданских лиц. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Открытие анонсировали на 25 декабря и продавали билеты на будущие спектакли. В последний момент открытие отменили, в местных пабликах начали появляться сообщения, что спектакли начнут играть только с весны 2026-го.
Осталась одна стена
В конце концов оккупационная администрация все-таки открыла театр 28 декабря – без предварительного объявления. В театре провели концерт, который посетили глава оккупационной администрации захваченной Россией части Донецкой области Денис Пушилин, российский актер Владимир Машков и мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В декабре 2022 года оккупационная администрация приняла решение о демонтаже остатков уничтоженного бомбардировкой драмтеатра. Российские военные огородили руины забором сразу после оккупации Мариуполя, а строительные работы начались в начале 2023 года. Местные власти привлекли строителей из Санкт-Петербурга, мэр которого называл проект по восстановлению драмтеатра "символом российской культуры и духовного единства городов-побратимов – Санкт-Петербурга и Мариуполя".
От театра, который помнят горожане, осталась только фронтальная стена. Мариупольский театр был построен из белого камня, который доставляли из Крыма. Нынешнее здание возведено из обычного красного кирпича, который покрыли штукатуркой.
Погибли сотни
С начала военного вторжения России на Украину здание театра использовалось как укрытие для городских жителей, которые утратили собственное жильё. Основной контингент — женщины и дети.
16 марта 2022 года российские силы сбросили на здание театра две 500-кг бомбы, сдетонировавшие одновременно, разрушив центральную часть театра, а обломками завалило вход в здание. По заявлениям чиновников Мариупольского горсовета, театр был самым большим бомбоубежищем в городе и на момент разрушения в нём находились только женщины и дети.
По разным данным, во время боев за город в здании театра укрывались от 1000 до 1200 мирных жителей. 25 марта представители Мариупольского городского совета сообщили о гибели около 300 людей, укрывавшихся в здании драмтеатра.