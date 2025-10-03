Латвия, Литва и Эстония померялись километрами строящейся трассы Rail Baltica. В чью пользу оказалось сравнение?

В Латвии проект поделен на этапы, чтобы были части линии, которые можно начинать использовать до завершения всей основной трассы. «Причина, по которой следующая цель — строительство линии от Мисы до Саласпилса, в том, что из Саласпилса можно будет запустить челночный поезд до Центрального вокзала Риги и станции аэропорта. Есть ли у нас уже деньги на это? На сегодняшний день — еще нет», — сказал Даугавиетис.