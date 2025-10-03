Латвия, Литва и Эстония померялись километрами строящейся трассы Rail Baltica. В чью пользу оказалось сравнение?
До конца этого года строительство должно охватить 43% основной трассы железной дороги Rail Baltica, заявили в интервью агентству LETA председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail Марко Кивила и финансовый директор Оярс Даугавиетис.
В Эстонии в настоящее время активно ведутся работы по сооружению около 105 километров насыпи и связанных с ней инфраструктурных объектов, а в Литве к концу года объем строительства достигнет 114 километров. В Латвии же сейчас строится около 10 километров трассы, при этом цель — к концу года довести этот показатель до 45 километров.
Как рассказал Даугавиетис, в Латвии ранее принятое решение направило часть средств на так называемую Рижскую дугу — участок трассы через Ригу. «Если бы сравнить объем доступных средств в Эстонии, Латвии и Литве и все их вложить только в основную трассу в обход Риги, то в Латвии, скорее всего, объем строительства был бы сопоставим с соседними странами», — добавил Даугавиетис.
По его словам, Рижская дуга — самая сложная часть, поскольку железная дорога проходит через город и необходимо учитывать множество факторов и участников. Сейчас основное внимание уделяется строительству 45 километров основной трассы от границы с Литвой до Мисы, затем — до Саласпилса, а после этого — на север до границы с Эстонией.
В Латвии проект поделен на этапы, чтобы были части линии, которые можно начинать использовать до завершения всей основной трассы. «Причина, по которой следующая цель — строительство линии от Мисы до Саласпилса, в том, что из Саласпилса можно будет запустить челночный поезд до Центрального вокзала Риги и станции аэропорта. Есть ли у нас уже деньги на это? На сегодняшний день — еще нет», — сказал Даугавиетис.
По его словам, сейчас все надежды связаны со следующим долгосрочным бюджетом ЕС, и, по нынешним оценкам, его объем ожидается больше, чем в период 2021–2027 годов. Обсуждения о распределении этих средств только начинаются.
Согласно информации совместного предприятия RB Rail, стоимость первой очереди Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из которых на Латвию приходится 5,5 млрд евро.
