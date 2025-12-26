Ночной пожар в Резекненском крае унес две жизни: дом сгорел полностью, обрушилась крыша

В свою очередь в четверг в 8.48 поступило сообщение о том, что из окон пятиэтажного жилого дома на улице Ригас в Ливанах идет дым. Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что горит квартира на пятом этаже площадью 40 квадратных метров, а на балконе находится человек.