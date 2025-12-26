Ночной пожар в Резекненском крае унес две жизни: дом сгорел полностью, обрушилась крыша
За прошедшие сутки в результате пожара в жилом доме в Резекненском крае погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В пятницу в 4.53 поступила информация о пожаре в жилом доме в Резекненском крае. Прибыв на место, спасатели констатировали, что дом уже горит по всей площади, а его крыша обрушилась.
До прибытия пожарных-спасателей из здания эвакуировались два человека, один из них пострадал. В ходе работ по тушению в жилом доме были обнаружены двое погибших. В настоящее время пожарные-спасатели продолжают работу на месте происшествия.
В свою очередь в четверг в 8.48 поступило сообщение о том, что из окон пятиэтажного жилого дома на улице Ригас в Ливанах идет дым. Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что горит квартира на пятом этаже площадью 40 квадратных метров, а на балконе находится человек.
Спасатели вынесли пострадавшего и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи. Еще четыре человека эвакуировались из здания самостоятельно до прибытия пожарных. Работы на месте происшествия завершились в 11.41.
За прошедшие сутки VUGD получила в общей сложности 43 вызова: девять — на тушение пожаров, 26 — на спасательные работы, еще восемь вызовов оказались ложными.