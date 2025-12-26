Это может случиться с каждым: компании каршеринга предупреждают пользователей

Что касается возможного возврата средств, в CityBee поясняют, что каждый случай рассматривается индивидуально. Если автомобиль припаркован и не используется, но пользователь сам замечает, что поездка осталась активной, возможна частичная компенсация в качестве разового жеста доброй воли. Однако полная компенсация не возможна, особенно в ситуациях, когда невозможно четко определить, была ли поездка не завершена по невнимательности или транспортное средство использовалось умышленно.