Это может случиться с каждым: компании каршеринга предупреждают пользователей
Каршеринговые автомобили стали удобным и популярным способом передвижения, однако в отдельных случаях пользователи сталкиваются с неприятными ситуациями — после парковки автомобиля поездка в приложении не завершается корректно, и транспортное средство может быть использовано другим человеком, продолжившим поездку за счет средств предыдущего клиента.
Руководитель Bolt Drive Эдвин Кажокс отмечает, что правила пользования сервисом, как и в традиционной аренде автомобилей, предусматривают полную ответственность пользователя за транспортное средство в период аренды. «Мы призываем каждого пользователя после поездки убедиться, что автомобиль заперт, а поездка в приложении завершена. Это помогает избежать неприятных инцидентов», — подчеркивает Кажокс.
Для снижения рисков Bolt Drive внедрил несколько решений по безопасности. Если автомобиль остается незапертым и не используется в течение 15 минут, двигатель автоматически блокируется. Для повторного запуска требуется авторизация в приложении. Это лишает посторонних лиц возможности просто уехать на незапертом автомобиле.
Для дополнительной безопасности в приложении отправляются уведомления: первое — через 15 минут, если автомобиль длительное время стоит без движения, и повторное — через час. Чтобы эти уведомления доходили до пользователя, в приложении должна быть включена функция получения уведомлений.
Если пользователь замечает, что автомобиль не заперт и им пользуется другое лицо, Bolt Drive рекомендует в первую очередь незамедлительно связаться с Государственной полицией, указав местонахождение транспортного средства, и только после этого обращаться в службу поддержки клиентов. Компания подчеркивает: если ущерб возник по причине невнимательности пользователя, расходы покрываются за счет средств клиента.
Аналогичного подхода придерживается и другой поставщик услуг каршеринга — CityBee. В компании отмечают, что, хотя точная статистика не ведется, случаи, когда пользователи забывают убедиться в корректном завершении поездки, происходили неоднократно. «Наши правила пользования четко определяют, что обязанность пользователя — убедиться, что поездка завершена и транспортное средство заперто», — подчеркивают в CityBee.
Что касается возможного возврата средств, в CityBee поясняют, что каждый случай рассматривается индивидуально. Если автомобиль припаркован и не используется, но пользователь сам замечает, что поездка осталась активной, возможна частичная компенсация в качестве разового жеста доброй воли. Однако полная компенсация не возможна, особенно в ситуациях, когда невозможно четко определить, была ли поездка не завершена по невнимательности или транспортное средство использовалось умышленно.
Компания также указывает, что зафиксированы случаи, когда пользователи сознательно позволяют другим лицам использовать транспортное средство со своего профиля, что является серьезным нарушением правил CityBee. Кроме того, активная поездка снижает доступность автомобиля для других клиентов.
В то же время CityBee подчеркивает: если пользователь считает, что завершению поездки помешал технический сбой, такие случаи тщательно рассматриваются, и при подтверждении дефекта системы возможна полная компенсация.
Для предотвращения рисков CityBee использует автоматические уведомления о длительно активных поездках, а также при необходимости служба поддержки пытается связаться с пользователем по телефону или электронной почте.
Главная рекомендация обоих компаний пользователям остается неизменной — незамедлительно действовать при обнаружении проблемы, связываться со службой поддержки и всегда убеждаться, что поездка в приложении корректно завершена, а автомобиль заперт.