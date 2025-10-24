Расходы на Rail Baltica в Латвии снова увеличатся - правительство придумало повысить налог, важный для строительства
Проект Rail Baltica вновь сталкивается с трудностями: на этот раз из-за планов латвийского правительства повысить налог на природные ресурсы, что может значительно увеличить стоимость строительства и затруднить реализацию ключевых объектов, сообщает передача "TV3 Ziņas".
Один из самых масштабных инфраструктурных проектов Балтии — Rail Baltica — снова столкнулся с проблемами. И на этот раз виновником называют не подрядчиков или Евросоюз, а само латвийское правительство, которое готовится повысить налог на природные ресурсы, включая песок, гравий и торф. Такое решение, по оценке специалистов, способно ещё больше увеличить и без того возросшую стоимость строительства.
Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica уже давно вызывает тревогу из-за задержек, перерасхода средств и неясных управленческих решений. Теперь к списку проблем добавляется новая угроза — повышение налога на природные ресурсы. Изменения включены в проект госбюджета на 2026 год и предусматривают рост ставок на материалы, жизненно важные для строительства: песок, гравий и торф.
Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Кристине Пудисте подтверждает, что ведомство направляло возражения против этого решения, но их отклонили: "Мы подали возражения против повышения налога, но они были отклонены. Точных расчётов пока нет, только предварительные оценки — и суммы там явно не маленькие", — заявила Пудисте телеканалу TV3.
Министерство предлагало освободить проект Rail Baltica от уплаты этого налога, однако инициатива также не получила поддержки.
Это вызывает недоумение у бывшего руководителя парламентской комиссии по расследованию проекта Андриса Кулбергса: "Одной рукой мы пытаемся оптимизировать проект, другой — просто добавляем миллионы за песок и гравий", — критикует ситуацию Кулбергс. По его словам, типичная латвийская бюрократия — каждый делает что-то по отдельности, никто не видит общей картины и не берет ответственности.