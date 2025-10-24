Расходы на Rail Baltica в Латвии снова увеличатся - правительство придумало повысить налог, важный для строительства

Один из самых масштабных инфраструктурных проектов Балтии — Rail Baltica — снова столкнулся с проблемами. И на этот раз виновником называют не подрядчиков или Евросоюз, а само латвийское правительство, которое готовится повысить налог на природные ресурсы, включая песок, гравий и торф. Такое решение, по оценке специалистов, способно ещё больше увеличить и без того возросшую стоимость строительства.