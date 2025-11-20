2030 - ложная дата? Эксперты предупреждают: Rail Baltica уже не укладывается в план

Почти два года назад, в декабре 2023 года, правительство Эвики Силини заключило договор со строителями основной линии протяженностью около 235 километров - полным товариществом E.R.B. Rail JV PS. Полтора года спустя Министерство сообщения высокопарно объявило, что "дан зеленый свет на масштабные строительные работы" на южном участке в сторону границы с Литвой. Однако это заявление не даёт ответа на вопрос, почему это разрешение было дано не сразу после найма строителя, и есть ли вообще основания для заявления о "масштабных работах". Ещё два года назад было известно, что проектирование Rail Baltica задерживается не на месяцы, а на годы.