Бюджет Минсообщения на 2026 год: меньше денег на дороги, больше - на Rail Baltica

На различные выплаты сотрудникам в следующем году запланировано 5,799 млн евро, что на 40 216 евро меньше, чем в этом году, на товары и услуги - 1,792 млн евро, что на 907 738 евро меньше, а на капитальные расходы - 56 915 евро, что на 100 000 евро меньше.