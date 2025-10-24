Бюджет Минсообщения на 2026 год: меньше денег на дороги, больше - на Rail Baltica
Министерство сообщения Латвии планирует сократить административные расходы на 8,6% в 2026 году, оптимизируя выплаты, капитальные затраты и командировки. Также рассматриваются меры по привлечению финансирования и реорганизации подведомственных структур.
Административные расходы Министерства сообщения в следующем году планируется сократить на 8,6%, экономя на премиях сотрудникам, денежных бонусах, капитальных расходах и командировках, информировал министр сообщения Атис Швинка депутатов комиссии Сейма по бюджету и финансам.
На различные выплаты сотрудникам в следующем году запланировано 5,799 млн евро, что на 40 216 евро меньше, чем в этом году, на товары и услуги - 1,792 млн евро, что на 907 738 евро меньше, а на капитальные расходы - 56 915 евро, что на 100 000 евро меньше.
Швинка добавил, что министерство также предложило возможности привлечения дополнительного финансирования, например, через выход на биржу АО "Latvijas autoceļu uzturētājs". В будущем планируется продать некоторые из принадлежащих министерству зданий, объединить общества капитала и подведомственные учреждения, чтобы сократить занимаемые ими площади.
Государственный секретарь Минсообщения Андулис Жидков сообщил, что бюджет министерства на следующий год планируется в размере 797,4 млн евро, в том числе 486 млн евро предназначены для реализации основных функций, что примерно на 8,6 млн евро меньше, чем в этом году. Остальные 311 млн евро запланированы для проектов, софинансируемых из фондов Европейского союза (ЕС).
314,1 млн евро в бюджете министерства на следующий год выделено автодорожной отрасли, что из-за сокращения финансирования из фондов ЕС на 40,7 млн евро меньше, чем в этом году. "Финансирование ЕС для дорог в ближайшие годы не увеличится, поэтому состояние автодорог при существующем финансировании не улучшится", - сказал госсекретарь.
Для повышения международной конкурентоспособности в бюджете Минсообщения запланировано 263,3 млн евро, из которых 252 млн евро будут направлены на реализацию проекта Rail Baltica, при этом большую часть средств составит финансирование ЕС.
Для общественного транспорта в следующем году запланировано 159,4 млн евро, в том числе 93,8 млн евро - для дотаций региональному общественному транспорту, а 64,2 млн евро будут выделены на содержание публичной железнодорожной инфраструктуры.
Депутаты комиссии обратили внимание министра на то, что можно объединить несколько обществ капитала и подведомственных учреждений, чтобы сократить расходы транспортного ведомства. Швинка отметил, что это уже происходит - недавно были объединены три дочерних предприятия ГАО "Latvijas dzelzceļš", планируется объединение Государственной технической инспекции железных дорог и Государственной железнодорожной администрации, а также ведется работа над другими направлениями реорганизации.