Самая большая зарплата - почти 5000 евро: сколько платят сотрудникам министерских бюро
Учитывая, что формирование бюджета на 2026 год уже близится к завершению и что в этом году особенно остро обсуждалась необходимость экономии и сокращения расходов, стоит посмотреть, сколько сейчас обходятся сами создатели бюджета — министерские бюро. Ведь от прежней громкой борьбы с бюрократией, по сути, остался лишь «пшик».
Jauns.lv связался с Министерством культуры, Министерством сообщения и Министерством обороны с просьбой обобщить и предоставить данные о зарплатах сотрудников их бюро за предыдущие полгода.
Следует отметить, что в течение нескольких недель информацию предоставило только Министерство обороны. В целом за период с апреля по сентябрь этого года на зарплаты девяти сотрудников бюро было потрачено более 171 000 евро до вычета налогов.
Самая высокая зарплата — у руководителя бюро
Зарплата сотрудников бюро министра обороны весной и летом 2025 года была весьма значительной: несколько советников ежемесячно получали более 4000 евро, а самая низкая зарплата составляла около 1100 евро. Согласно документам, общий фонд зарплат бюро за апрель–сентябрь составил 171 166 евро до налогов.
Наибольшее вознаграждение за этот период получил руководитель бюро Евгений Рященко-Шаракс. Его зарплата варьировалась от 4346 евро в апреле и мае до 4805 евро в июне и 4819 евро в июле, а в сентябре составила 4558 евро. Всего за шесть месяцев он получил 27 650 евро.
Ройс Даубурс, советник министра по вопросам публичных коммуникаций, получал от 3839 евро в апреле до 3071 евро в сентябре — всего 20 117 евро.
Дагния Лейиня, советница по стратегическим коммуникациям, зарабатывала от 2487 евро в августе до 3778 евро в июле, в общей сложности 19 458 евро за полгода. Имантс Виестурс Лиегис, советник по дипломатическим вопросам, получал от 2804 до 3434 евро в месяц — всего 18 585 евро.
Немного выше была зарплата Валдиса Савицкиса, советника по юридическим вопросам — от 3263 до 3701 евро в месяц, всего 20 320 евро за полугодие.
Джейна Гайле, советница по вопросам государственных закупок и строительства, стабильно зарабатывала около 2300 евро, с небольшим повышением до 2603 евро в июле. За шесть месяцев — 14 138 евро.
Инесе Тауриня, советница по развитию оборонной индустрии, получала от 3839 до 3950 евро в месяц — всего 23 245 евро.
Самая молодая сотрудница — Монта Калнета, начавшая работу 19 мая как советница по цифровому контенту, получала зарплату, которая постепенно увеличилась с 1142 евро в мае до 3113 евро в июле. Всего до сентября её доход составил 11 317 евро. А старший референт бюро Лиене Синавска получала от 2200 до 2900 евро в месяц, всего 16 334 евро.
Общие затраты — более 171 тысячи евро
За шесть месяцев суммарное вознаграждение девяти сотрудников бюро министра обороны составило 171 166 евро до вычета налогов.
Эти данные включают как базовые оклады, так и доплаты, если они были установлены. Согласно открытой информации, зарплаты руководителя бюро и советников значительно превышают среднюю по стране, но примерно соответствуют оплате труда сотрудников бюро других министерств, где многие должности считаются постами политического доверия.
Как выглядит бюджет 2026 года?
В голосовании Сейма за государственный бюджет на 2026 год и бюджетные рамки на 2026–2028 годы «за» проголосовал 51 депутат, «против» — 45. Плановые доходы консолидированного бюджета — 16,064 млрд евро, расходы — 17,945 млрд евро.
Доходы основного бюджета составляют 10,9 млрд евро, расходы — 13,2 млрд евро. В специальном бюджете доходы запланированы на уровне 5,5 млрд евро, расходы — 5,1 млрд евро.
Валовое внутреннее производство (ВВП) Латвии в 2026 году прогнозируется на уровне 43,953 млрд евро, бюджетный дефицит — 3,3% от ВВП, а государственный долг не превысит 55% ВВП.
Общие государственные расходы сократятся до 47% ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. При этом, несмотря на общее сокращение, расходы на оборону вырастут. Всего расходы снижены на 171 млн евро, но приоритетным направлениям выделено 693,5 млн евро, из которых 448,3 млн евро предназначены на оборону и безопасность.
«Прогрессивные» потребуют больше денег для культуры
Партия «Прогрессивные» намерена предложить увеличить финансирование Государственного фонда культурного капитала (VKKF), фонда поддержки негосударственных организаций и программ обучения латышскому языку, сообщил руководитель фракции партии в Сейме Андрис Шуваевс. По его словам, приоритет «Прогрессивных» ко второму чтению бюджета — добиться финансирования VKKF в соответствии с законом, так как сейчас его планирует заморозить.
Министр культуры Агнесе Лаце в бюджетных дебатах выразила обеспокоенность заморозкой роста финансирования VKKF, что негативно влияет на отрасль, и пообещала продолжить борьбу за поддержку работников культурной сферы.
В дальнейшем Jauns.lv планирует запросить и опубликовать данные о расходах на работу бюро других министерств за тот же период.