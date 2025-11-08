Самая большая зарплата - почти 5000 евро: сколько платят сотрудникам министерских бюро

Наибольшее вознаграждение за этот период получил руководитель бюро Евгений Рященко-Шаракс. Его зарплата варьировалась от 4346 евро в апреле и мае до 4805 евро в июне и 4819 евро в июле, а в сентябре составила 4558 евро. Всего за шесть месяцев он получил 27 650 евро.