Аппетиты министерств растут - четверть бюджета на непредвиденные расходы уже израсходована

В третьем квартале этого года было одобрено 25 запросов министерств о выделении средств из резерва на непредвиденные случаи. Общая сумма запросов составила 23,473 млн евро. Таким образом, в третьем квартале было использовано 21,4% средств, запланированных на непредвиденные расходы в этом году.