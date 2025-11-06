Аппетиты министерств растут - четверть бюджета на непредвиденные расходы уже израсходована
За девять месяцев 2025 года Латвия израсходовала 25,553 млн евро из бюджета на непредвиденные расходы — это 23,2% от годового объема. При этом в третьем квартале активность министерств заметно выросла.
За девять месяцев этого года израсходовано 25,553 млн евро из средств, предусмотренных в бюджете на непредвиденные расходы, что составляет 23,2% их объема, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).
В третьем квартале этого года было одобрено 25 запросов министерств о выделении средств из резерва на непредвиденные случаи. Общая сумма запросов составила 23,473 млн евро. Таким образом, в третьем квартале было использовано 21,4% средств, запланированных на непредвиденные расходы в этом году.
9,18 млн евро из средств на непредвиденные расходы в третьем квартале было выделено Министерству благосостояния, 6,068 млн евро - Министерству здравоохранения, 3,889 млн евро - Министерству внутренних дел, 1,99 млн евро - Министерству образования и науки, 748 452 евро - Министерству умного управления и регионального развития, 705 626 евро - Министерству земледелия, 627 554 евро - Министерству сообщения, 121 196 евро - Кабинету министров, 88 365 евро - Министерству юстиции, 30 224 евро - Министерству иностранных дел, 21 765 евро - Генеральной прокуратуре, 2572 евро - Министерству финансов.
Как отмечает СФД, во второй половине года наблюдается тенденция более активного использования средств на непредвиденные расходы.
В целом в бюджетной программе "Средства на непредвиденные случаи" в этом году предусмотрено 109,7 млн евро.
Средства из программы выделяются на важные для государства мероприятия, покрытие непредвиденных расходов, ликвидацию последствий катастроф и природных стихий, возмещение причиненного ущерба и другие непредвиденные случаи.