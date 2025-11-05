Каждая латвийская семья уже должна 30 тысяч евро: оппозиционные депутаты назвали бюджет на 2026 год "бюджетом банкротства"
Оппозиционные депутаты раскритиковали проект бюджета на 2026 год, назвав его "бюджетом банкротства". Они предупреждают о росте государственного долга и призывают к сокращению расходов и созданию финансовых резервов.
На внеочередном заседании Сейма, где обсуждается государственный бюджет на следующий год, оппозиционный депутат Андрис Кулбергс (AS) заявил, что депутатам «вешают лапшу на уши».
«Это бюджет банкротства Латвии», — сказал Кулбергс, предупредив, что значительно возрастут расходы на обслуживание государственного долга. Он раскритиковал партию «Новое Единство», отметив, что за время её правления государственный долг сильно увеличился. Политик подчеркнул, что политика заимствований обошлась каждой латвийской семье примерно в 30 тысяч евро.
Кулбергс заявил, что этот бюджет создаёт непосредственную экономическую угрозу и не предусматривает никакой «подушки безопасности».
«Если случится новый финансовый кризис, государственный долг поднимется до 73% ВВП», — предположил он, добавив, что «от купленных гаубиц не будет толку, если не будет возможности купить снаряды».
Он обвинил правительство в сознательном исчерпании ресурсов и игнорировании рисков, требующих создания резервов. Кулбергс также подверг критике численность работников государственного сектора, заявив, что её нужно сокращать. Он сравнил Латвию с другими странами, где таких работников меньше, и подчеркнул, что в бюджете нужно искать возможности для заработка, а не просто тратить — да ещё и «в долг».
Оппозиционная депутат Айва Виксна (AS) также выразила обеспокоенность ростом государственного долга. Она обвинила премьер-министра Эвику Силиню («Новое Единство») в том, что «долговое бремя возлагается на плечи жителей страны». Депутат подчеркнула, что долг, независимо от политических симпатий, придётся возвращать всем. Она отметила, что должниками станут даже ещё не рождённые дети.
«Да, часть средств будет направлена на укрепление обороны страны», — сказала Виксна, добавив, что это правильно, но, по её мнению, большая часть средств пойдёт на другие цели.
Депутат Эдгарс Таварс (AS) отметил, что многие парламентарии пытаются найти аргументы в пользу правительственного бюджета, но, по его словам, «лишь немногие способны их найти». «Государственный долг — это как огромная стена, за которой мы скоро перестанем видеть солнце», — сказал он, выразив опасение, что долг будет расти быстрее, чем сама страна.
Политик подчеркнул, что госдолг представляет угрозу безопасности Латвии. «Правительство пытается скрыть этот урок безответственности за вывеской сверхбезопасности», — скептически заметил Таварс. Он добавил, что можно было бы понять ситуацию, если бы все заёмные средства направлялись на оборону, но это не так.
С трибуны Сейма Таварс также показал крупный график, отражающий рост государственного долга во времена разных премьер-министров. «У нас не будет возможности занимать, когда это действительно потребуется», — заявил он, добавив, что объединение намерено подать предложения к бюджету следующего года только по вопросам экономии. «Это бюджет, который нужно начинать с сокращения расходов», — сказал Таварс, выразив надежду, что, несмотря на разногласия, парламент сможет прийти к согласию о необходимости сокращать затраты.
Ранее сообщалось, что в среду на внеочередном заседании депутаты Сейма приступили к рассмотрению государственного бюджета на следующий год и сопутствующего пакета законопроектов.
14 октября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает общий объем поступлений консолидированного государственного бюджета в размере 16,064 млрд евро и расходы в размере 17,945 млрд евро. Прогнозируется, что доходы государственного бюджета увеличатся на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро. Дефицит бюджета составит 3,3% валового внутреннего продукта (ВВП), а государственный долг не превысит 55% ВВП. Бюджет следующего года включает дополнительные инвестиции в национальную безопасность, поддержку семей с детьми и качественное образование.