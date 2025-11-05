Каждая латвийская семья уже должна 30 тысяч евро: оппозиционные депутаты назвали бюджет на 2026 год "бюджетом банкротства"

С трибуны Сейма Таварс также показал крупный график, отражающий рост государственного долга во времена разных премьер-министров. «У нас не будет возможности занимать, когда это действительно потребуется», — заявил он, добавив, что объединение намерено подать предложения к бюджету следующего года только по вопросам экономии. «Это бюджет, который нужно начинать с сокращения расходов», — сказал Таварс, выразив надежду, что, несмотря на разногласия, парламент сможет прийти к согласию о необходимости сокращать затраты.