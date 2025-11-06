После двухдневных дебатов в Сейме концептуально принят бюджет на следующий год

Изменения коснутся и государственного семейного пособия на детей, которые учатся. Планируется, что пособие на ребенка в возрасте от 16 до 20 лет можно будет получать и в том случае, если ребенок учится в колледже или в вузе на очном отделении и не вступил в брак. Таким образом, семьям, в которых учатся в университетах или колледжах взрослые дети, выплату пособия восстановят и она продлится до достижения детьми 20 лет. Сейчас пособие выплачивается за детей, которые учатся в средней или профессиональной школе.