После двухдневных дебатов в Сейме концептуально принят бюджет на следующий год
После почти 14 часов дебатов депутаты Сейма в первом чтении поддержали проект государственного бюджета Латвии на 2026 год, предусматривающий рост доходов, увеличение расходов на безопасность и поддержку семей, а также реформы в налоговой и социальной сферах.
После двухдневных дебатов депутаты Сейма на внеочередном заседании в четверг в первом чтении поддержали государственный бюджет будущего года и сопровождающий его пакет законопроектов. В ходе голосования за госбюджет 2026 года и бюджетные рамки на 2026, 2027 и 2028 годы проголосовал 51 депутат, 45 были против.
Парламентарии приступили к рассмотрению бюджета в первом чтении 5 ноября в 10:00. В первый день депутаты вели дебаты до 19:00. На следующий день работа Сейма началась в 9:00 и завершилась незадолго до 14:00. В общей сложности, с учетом перерывов, обсуждение бюджета на следующий год заняло почти 14 часов.
На внеочередном заседании возможностью выступить в дебатах воспользовались как представители оппозиции, так и коалиции. Депутаты правящей коалиции в проекте бюджета на следующий год подчеркнули приоритет вложений в безопасность и увеличение финансирования оборонного сектора. Также особое внимание было уделено поддержке системы образования и семей. Оппозиция, в свою очередь, чаще всего критиковала проект бюджета за чрезмерный дефицит и "жизнь в долг".
Министры правительства также воспользовались возможностью выступить, перечислив задачи на следующий год и уже принятые меры. Депутаты оппозиции пообещали вносить предложения лишь по сокращению расходов бюджета на следующий год.
Законопроект "О государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы" сопровождается 50 сопутствующими законопроектами, включающими поправки в налоговое законодательство и реформу системы пенсий по выслуге лет.
В первом чтении Сейм поддержал подготовленные правительством поправки к закону об акцизном налоге. Ими с будущего года предусмотрено постепенное повышение ставок акцизного налога для ряда товарных групп, включая алкогольные напитки, табачные изделия, безалкогольные и энергетические напитки. Кроме того, через два года планируется отказаться от пониженной ставки акциза на нефтепродукты, используемые в свободных портах и специальных экономических зонах.
Поддержанные в первом чтении поправки к закону о государственных социальных пособиях предусматривают, что в дальнейшем пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться до 1,5 лет вместо нынешних двух лет. При этом это пособие планируется повысить с нынешних 171 евро в месяц до 298 евро в месяц за ребенка в возрасте до полутора лет. Предполагается, что за детей, которые появятся на свет до 2 ноября следующего года, пособие продолжат выплачивать до достижения ребенком двухлетнего возраста.
Изменения коснутся и государственного семейного пособия на детей, которые учатся. Планируется, что пособие на ребенка в возрасте от 16 до 20 лет можно будет получать и в том случае, если ребенок учится в колледже или в вузе на очном отделении и не вступил в брак. Таким образом, семьям, в которых учатся в университетах или колледжах взрослые дети, выплату пособия восстановят и она продлится до достижения детьми 20 лет. Сейчас пособие выплачивается за детей, которые учатся в средней или профессиональной школе.
Со следующего года увеличится и единовременное пособие по рождению ребенка - оно составит 600 евро. Сейчас это пособие составляет 421,17 евро. Кроме того, запланировано более крупное пособие опекуну на содержание ребенка: за ребенка до семи лет оно составит 390 евро в месяц вместо нынешних 215 евро, а за ребенка от семи до 18 лет - 468 евро в месяц вместо нынешних 258 евро.
Также планируется повысить пособия, выплачиваемые за усыновленных детей и исполнение опекунских обязанностей.
Поправками к закону о страховании материнства и болезни предусмотрено, что и в следующем году родительское пособие работающим родителям сохранится в прежнем размере - 75%.
Для совершенствования материальных мер поддержки семей с детьми в следующем году предусмотрено дополнительное финансирование в размере 42 млн евро, а на поддержку детей, получающих внесемейный уход, выделено 24,1 млн евро.
Поддержку в первом чтении получили также поправки к законам о пенсиях за выслугу лет - работников системы Министерства внутренних дел (МВД) со специальными служебными званиями, военнослужащих, должностных лиц учреждений системы и управления мест заключения со специальными служебными званиями, дипломатов, должностных лиц Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, работников Службы неотложной медицинской помощи, артистов государственных профессиональных оркестров, хоров, концертных организаций, театров и цирка и артистов балета - а также поправки в закон о военной службе, предусматривающие постепенные изменения в прежнем регулировании пенсий за выслугу лет.
Перед рассмотрением бюджета следующего года и сопровождающих его законопроектов бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма выслушала представителей министерств о планируемых расходах с целью выявления возможных источников экономии.
Как сообщалось, 14 октября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2026 год, доходы которого составят 16,064 млрд евро, а расходы - 17,945 млрд евро.
По сравнению с бюджетом 2025 года прирост бюджетных доходов превысит рост расходов - доходы планируется увеличить на 944,6 млн евро, а расходы - на 804,3 млн евро.
Доходы основного бюджета составят 10,9 млрд евро, расходы - 13,2 млрд евро. В специальном бюджете доходы предусмотрены в размере 5,5 млрд евро, расходы - 5,1 млрд евро.
Прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии в следующем году в фактических ценах составляет 43,953 млрд евро, дефицит бюджета - 3,3% от ВВП, а государственный долг не превысит 55% от ВВП.
Расходы общего правительственного сектора в следующем году снизятся до 47% от ВВП по сравнению с 47,5% в этом году. Одновременно с сокращением общих расходов вырастут расходы на оборону.
В целом расходы на следующий год сокращены на 171 млн евро. Для приоритетных мер выделено 693,5 млн евро, в том числе 448,3 млн евро предусмотрено на нужды обороны и безопасности.
Как сообщает Министерство финансов, проект госбюджета на 2026 год и среднесрочные бюджетные рамки на 2026-2028 годы разработаны в соответствии с правилами Европейского союза и национальными нормами фискальной дисциплины.
В бюджете следующего года предусмотрено дополнительное финансирование для повышения безопасности государства, поддержки семей с детьми и образования. Также, как отмечает Минфин, предусмотрены инвестиции из фондов ЕС на сумму более 1 млрд евро, а доходы самоуправлений увеличатся на 151,4 млн евро.