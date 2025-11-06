В четверг вечером на Домской площади пройдет демонстрация: у организаторов есть просьба к участникам, у полиции - предупреждение
Сегодня в 19:00 в Риге на Домской площади и других городах Латвии и Европы пройдут акции протеста против выхода страны из Стамбульской конвенции. Организаторы призывают прийти в красном и с источниками света.
Сегодня в 19:00 на Домской площади в Риге состоится акция протеста "Защитим Мать Латвию" против выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемой Стамбульской конвенции, сообщили в центре Marta. Организаторы призывают участников приходить на акцию в красном, брать с собой плакаты, фонарики, светоотражатели, свечи и другие источники света.
Акции протеста против выхода Латвии из конвенции сегодня вечером пройдут также в Лиепае, Даугавпилсе, Цесисе, у посольств Латвии в Хельсинки, Таллинне, Гааге, Вене, Берлине и Осло.
В Государственной полиции сообщили, что полиция вместе с другими службами готовится обеспечивать общественную безопасность и порядок на местах проведения всех акций, особенно в столице. Ожидается, что протест в Риге соберет большое количество людей. В связи с этим на Домской площади будут установлены образующие проходы барьеры, где будут находиться сотрудники полиции, чтобы обеспечивать оперативное реагирование и эффективный контроль за порядком.
В связи с акцией протеста в Старой Риге возможны ограничения в передвижении.
В 14:00 на Домской площади организаторы протеста встретятся с представителями СМИ. На вопросы журналистов ответят представитель центра Marta Беата Йоните, представитель молодежной организации Protests Синдия Миертуре, кинорежиссер Алисе Зариня и представитель организации Transformācija Василий Элин Толкачев.
Как сообщалось, благодаря голосам оппозиции и коалиционного Союза зеленых и крестьян Сейм принял закон о выходе Латвии из конвенции. Это решение вызвало недовольство большой части общества. У здания Сейма прошла массовая акция протеста, а на портале ManaBalss.lv 67 000 человек подписались под призывом к президенту Эдгару Ринкевичу вернуть закон на повторное рассмотрение в парламент.
На этой неделе Сейм передал возвращенный президентом на пересмотр законопроект комиссии по иностранным делам, установив, что срок подачи предложений по нему составит один год. Это фактически означает, что закон о выходе Латвии из конвенции повторно будет рассматривать уже следующий созыв Сейма.