В четверг вечером на Домской площади пройдет демонстрация: у организаторов есть просьба к участникам, у полиции - предупреждение

Сегодня в 19:00 на Домской площади в Риге состоится акция протеста "Защитим Мать Латвию" против выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемой Стамбульской конвенции, сообщили в центре Marta. Организаторы призывают участников приходить на акцию в красном, брать с собой плакаты, фонарики, светоотражатели, свечи и другие источники света.