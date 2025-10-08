"Мы оказались в сложной ситуации!" Директор Рижской 45-й средней школы о филиале в Чиекуркалнсе, где учатся дети нацменьшинств
С началом нового учебного года в Риге была ликвидирована Рижская Чиекуркалнская основная школа, где обучались представители национальных меньшинств. Учебная программа и ученики были присоединены к Рижской 45-й средней школе, директор которой столкнулась с тревожной ситуацией — большинство детей из Чиекуркалнской школы очень плохо владеют латышским языком.
Директор школы Байба Неймане рассказала Jauns.lv, что Рижская 45-я средняя школа сейчас состоит из четырех зданий. Главное здание находится на улице Ропажу, 34, а филиалы — на улицах Гауяс, 23, Либекас, 27, и теперь также на 1-й линии Чиекуркалнса, 53.
«Чиекуркалнская основная школа, где учились дети национальных меньшинств, была присоединена к нам всего месяц назад, и мы констатировали, что учащиеся этого филиала очень, очень плохо владеют латышским языком», — отмечает директор 45-й средней школы.
На вопрос о возможных причинах столь слабых знаний государственного языка Неймане отвечает дипломатично: «Пока не могу судить, ведь школа перешла под мое руководство только в начале сентября, и у меня нет данных ни о предыдущем руководстве, ни о процессе обучения».
Тем временем учитель истории Каспар Спунде, начавший работать в филиале в сентябре, подчеркивает, что «не винит в этой ситуации детей».
«Они — жертвы бездействия своих родителей, бывшего руководства и педагогов школы», — говорит он.
Неймане объясняет, что после ликвидации Чиекуркалнской школы ее учителя были освобождены от должностных обязанностей, и ей пришлось заново выстраивать с ними трудовые отношения в составе 45-й школы. «Те, кто хотел, пришли на собеседования и продолжили работу в школе», — говорит директор, добавляя, что «оставшиеся педагоги очень компетентны». Однако, по словам Неймане, в школе осталась лишь небольшая часть прежнего коллектива.
Говоря о новых вызовах, директор отмечает, что сейчас она и учителя намерены сделать все возможное, чтобы эти дети научились говорить по-латышски и не боялись использовать государственный язык. Она добавляет, что раньше с подобной ситуацией не сталкивалась — в других филиалах 45-й школы тоже есть дети, говорящие по-русски или по-украински, но они всегда учились на латышском и успешно включались в учебный процесс.
«Наша задача сейчас - работать. Работать усердно, - подчеркивает Неймане, добавляя, что школа ищет пути решения. - Наша школа оказалась в сложной ситуации, но выхода нет, ведь ученикам 9-х классов в конце учебного года предстоит сдавать экзамен по государственному языку, а до этого нужно проделать огромную работу».
Директор считает, что одним из решений может стать деление классов на более мелкие группы, чтобы обеспечить индивидуальный подход при изучении латышского языка. Однако для этого требуются дополнительные учителя латышского, а также финансовые ресурсы. «Это и финансовый вопрос», — признает Неймане, добавляя, что школа пока пытается справиться своими силами. На вопрос, участвует ли в решении проблемы городская власть, директор ответила, что в ближайшее время у нее запланированы переговоры с представителями самоуправления.
Своим опытом работы в бывшей Чиекуркалнской основной школе на странице Facebook ранее поделился учитель истории и депутат Сейма от Национального объединения Каспарс Спунде, который начал работать там 18 сентября и охарактеризовал происходящее так - «Это капец».
«Когда я пришёл на работу, у меня не было иллюзий, — пишет он. — Директор тоже предупредила, что в школе проблемы со знанием латышского языка. Не случайно, осознавая свою вину и неспособность преподавать предметы в соответствии с новыми требованиями, около десяти “старых” педагогов покинули школу, а один даже решил подать на неё в суд».
По словам учителя, постепенный переход на обучение на латышском языке, осуществляемый десятилетиями, оказался огромной ошибкой и не дал ожидаемых результатов. «Несмотря на долгий переходный период, эти школьники, к сожалению, не освоили язык на достаточном уровне, чтобы полноценно участвовать в учебном процессе. Конечно, есть приятные исключения, но как минимум половина детей в моих классах (с 6-го по 9-й) не говорят, не понимают и не читают по-латышски. Даже небольшой тест, где разрешалось пользоваться учебником, показал очень скромные результаты».
«Это означает, что в классе я должен быть не только учителем истории, но и преподавателем латышского языка. Нужно подбирать простые слова, говорить медленно, использовать наглядные материалы, чтобы мои слова воспринимались лучше. Всё это, в свою очередь, влияет на время, отведённое на освоение учебного материала, и с такими темпами будет трудно уложиться в рамки программы», — объясняет он.
«Постепенный переход к обучению на латышском языке, проводившийся в стране до сих пор, во многом был фикцией. Как возможно, что в 6–9 классах есть ученики, которые не понимают сказанное по-латышски?» — задаётся вопросом Спунде.
По его мнению, в сложившейся ситуации виноваты родители и педагоги, которые «совершили преступление против детей».
Izdzīvota vēl viena skolas diena (8 stundas) ex-Čiekurkalna pamatskolā. Bildē dzīvs, iekšienē izsmelts. Situācija ir slikta! Domāju, apmēram tāpat ir arī citās bij. krievu skolās, tikai par tām nav, kam pastāstīt. Latviešu valoda te joprojām ir nevēlams viesis, esmu “fašists”. pic.twitter.com/qi1WDoWE2b— Kaspars Spunde 🇺🇦🇱🇻 (@spunde) October 2, 2025
Он также описывает трудности, с которыми сталкиваются латышские преподаватели: «Даже после всей этой возни нас, латышских педагогов, некоторые ученики, бормоча себе под нос, называют “фашистами”, а представители прокремлёвских партий по-прежнему угрожают нам гражданской войной и вилами…» «Если ученики быстро не освоят латышский хотя бы на разговорном уровне, они будут неуспешны и останутся на второй год или будут вынуждены искать другие формы обучения», — заключает Спунде.