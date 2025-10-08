"Мы оказались в сложной ситуации!" Директор Рижской 45-й средней школы о филиале в Чиекуркалнсе, где учатся дети нацменьшинств

Говоря о новых вызовах, директор отмечает, что сейчас она и учителя намерены сделать все возможное, чтобы эти дети научились говорить по-латышски и не боялись использовать государственный язык. Она добавляет, что раньше с подобной ситуацией не сталкивалась — в других филиалах 45-й школы тоже есть дети, говорящие по-русски или по-украински, но они всегда учились на латышском и успешно включались в учебный процесс.