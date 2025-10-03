Кирсис: латышский язык должен стать единственным языком общения в школьной среде

«Это первый учебный год, когда после двухлетнего переходного периода все предметы в школах Латвии преподаются исключительно на латышском языке. С момента восстановления независимости это крупнейшая реформа, направленная на формирование сплочённого и единого общества, и Рига должна показать пример успешного внедрения реформы. Мониторинг учебного процесса подтверждает: в двух третях школ переход проходит успешно, но есть и такие, где возникают трудности. Здесь важна роль директоров — их лидерство и способность добиться того, чтобы латышский язык был единственным языком общения в школьной среде. Не менее значима и обмен опытом между школами, чтобы руководители могли перенять лучшие практики коллег», — отметил Кирсис.