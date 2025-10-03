Кирсис: латышский язык должен стать единственным языком общения в школьной среде
Заместитель председателя Рижской думы по вопросам образования и семейной политики Вилнис Кирсис вчера встретился с директорами нескольких школ столицы, чтобы договориться о возобновлении работы Консультативного совета директоров школ Риги.
По мнению вице-мэра и руководителей учебных заведений, такая платформа стала бы хорошим инструментом для регулярного сотрудничества и позволила бы обеспечить постоянное участие директоров в решении ключевых вопросов системы образования Риги. Кирсис подчеркнул, что сотрудничество с советом должно приносить практическую пользу. Одним из важнейших общих заданий сейчас он назвал успешный и полноценный переход всех школ Риги на обучение только на государственном языке.
«Это первый учебный год, когда после двухлетнего переходного периода все предметы в школах Латвии преподаются исключительно на латышском языке. С момента восстановления независимости это крупнейшая реформа, направленная на формирование сплочённого и единого общества, и Рига должна показать пример успешного внедрения реформы. Мониторинг учебного процесса подтверждает: в двух третях школ переход проходит успешно, но есть и такие, где возникают трудности. Здесь важна роль директоров — их лидерство и способность добиться того, чтобы латышский язык был единственным языком общения в школьной среде. Не менее значима и обмен опытом между школами, чтобы руководители могли перенять лучшие практики коллег», — отметил Кирсис.
Он также сообщил директорам, что вместе с экспертами в сфере образования разрабатывается план действий, который позволит не только обеспечить эффективный контроль над процессом перехода на обучение на латышском, но и создать механизмы поддержки для педагогов и школ.
Руководители Рижской думы и директора школ договорились о возобновлении работы Консультативного совета, чтобы сделать управление системой образования в столице более эффективным, прозрачным и устойчивым. Кирсис согласился с позицией директоров, что их мнение и опыт необходимо учитывать при принятии решений, чтобы своевременно выявлять возможные проблемы и оперативно их решать. По общему мнению, такая форма сотрудничества позволит повысить уровень образования в школах Риги и сократить излишнюю бюрократию.