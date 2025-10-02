Переход на латышский язык обучения: оказывается, трудности есть не только в бывших школах нацменьшинств
Переход на обучение только на латышском языке требует поддержки не только в бывших школах национальных меньшинств, но и в школах с латышским языком обучения, в которых учащиеся не являются носителями латышского языка, говорится в отчете Государственной службы качества образования (ГСКО) о переходе на "единую школу" в 2024/2025 учебном году.
Переход затрагивает пять типов учебных заведений и требует различных подходов в зависимости от типа школы, языка обучения и преподавательского состава.
Наибольшие трудности испытывают бывшие школы национальных меньшинств, где все классы переходят в "единую школу", и школы с латышским языком обучения, в которых учатся носители других языков.
В бывших школах национальных меньшинств латышский часто не является родным языком учителя, но используется во время уроков. Однако в повседневном общении ученики и некоторые учителя используют русский язык, что требует особого внимания в процессе освоения латышского.
В такой образовательной среде преобладает представление о том, что качество освоения латышского языка зависит в первую очередь от количества уроков латышского языка, а не напрямую от латышского языка как общего языка общения, которым пользуются все учителя в своей рабочей среде и в течение рабочего времени, отмечают в ГСКО.
В школах с латышским языком обучения, где учатся не носители латышского языка, нужны адаптированные учебные материалы, и дети используют разные языки, в том числе русский и английский, для общения друг с другом.
В некоторых учебных заведениях целенаправленно увеличивается количество учителей-носителей латышского языка, что способствует более быстрому развитию языковых навыков учеников.
В учреждениях профессионального образования, где преподавание уже ведется на латышском языке, некоторым ученикам все еще требуется индивидуальная языковая поддержка. Это третий и последний учебный год, когда латвийские учебные заведения, реализующие программу основного образования национальных меньшинств, переходят на преподавание только на латышском языке.
В большинстве или двух третях учебных заведений переход на преподавание только на латышском языке проходит в соответствии с планом, однако в одной трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете ГСКО.