Переход на латышский язык обучения: оказывается, трудности есть не только в бывших школах нацменьшинств

В такой образовательной среде преобладает представление о том, что качество освоения латышского языка зависит в первую очередь от количества уроков латышского языка, а не напрямую от латышского языка как общего языка общения, которым пользуются все учителя в своей рабочей среде и в течение рабочего времени, отмечают в ГСКО.