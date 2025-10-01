Учителя допускают ошибки, программы не адаптированы: трудности перехода школ на латышский язык обучения

Наблюдения ГСКО показывают, что только 10% учебных заведений приспосабливают свои программы к реальному уровню владения латышским языком, а 80% уроков не используют эффективные методы развития языка, такие как групповая и парная работа. Наблюдения за уроками по-прежнему показывают, что некоторые учителя, для которых латышский язык не является родным, испытывают трудности с выражением и допускают языковые ошибки. Это влияет на общую образовательную среду, на восприятие учителями поддержки, которую нужно оказывать детям и подросткам, и на неформальное общение вне уроков, отмечают в службе.